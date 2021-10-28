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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

230 ألف جنيه إيرادات 9 أفلام في يوم واحد

ايرادات الأفلام
ايرادات الأفلام

شهدت دور العرض السينمائي فى الفترة الحالية منافسة شديدة على الإيرادات بين 9 أفلام، هي “العارف، وموسى، والبعض لا يذهب للمأذون مرتين، والإنس والنمس، ومش أنا، و200 جنيه، وماكو، و30 مارس، وعروستى”.

وحققت هذه الأفلام إيرادات متواضعة، وبلغ إجمالي الإيرادات 234268 ألف جنيه، حسب تصريح الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

ونرصد فيما يلى إيرادات الأفلام المعروضة بعد عرض فيلم “عروستى”.

عروستى

تصدر فيلم “عروستى” شباك التذاكر، حيث حقق الفيلم إيرادات بلغت قيمتها 89475 جنيهات.

فيلم “عروستى” من بطولة جميلة عوض وأحمد حاتم وصابرين.

الإنس والنمس

استطاع فيلم “الإنس والنمس” للفنان محمد هنيدى أن ينتزع المركز الثانى.

وحقق فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدي إيرادات بلغت 57047 جنيها.

العارف

وجاء فى المركز الثالث فيلم “العارف.. عودة موسى” وحقق الإيرادات التى بلغت قيمتها 34963 جنيها.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة،  مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.

ماكو

يحتل فيلم “ماكو” المركز الرابع وحقق إيرادات بلغت قيمتها 22093 جنيها.

والفيلم يقوم ببطولته كل من بسمة وناهد السباعى ونيقولا معوض.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

وحقق فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” إيرادات بلغت قيمتها 15993 جنيها يحتل بذلك المركز الخامس.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يقوم ببطولته كل من كريم عبد العزيز وماجد الكدوانى ودينا الشربينى وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى.

العارف يحقق 61 مليونا.. تعرف على إجمالى إيرادات الأفلام

إيرادات ضعيفة.. 9 أفلام لم تتجاوز 300 ألف جنيه فى يوم

مش أنا

وياتى فيلم “مش أنا” فى المركز السادس بين قائمة الأفلام المعروضة، حيث حقق إيرادات بلغت 6171 جنيهات.

قصة الفيلم تدور حول الشاب حسن “تامر حسني”، شخصية ذات طباع مختلفة، الذي يعاني مرضا نفسيا، وتصدر منه عدة تصرفات غريبة لا يقصدها، كضرب نفسه أو تحريك جسده غصب عنه، وكأن شخصًا آخر يفعل ذلك معه، ولا يصدقه أحد عندما يحكي ماذا يحدث له.

موسى

جاء فى المركز السابع فيلم “موسى”، حيث حقق إيرادات أمس بلغت قيمتها 3917 جنيها.

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

200 جنيه

حقق فيلم "200 جنيه" إيرادات جيدة ليحتل بها المركز الثامن وبلغت ايراداته 4540 جنيها.

وفيلم 200 جنيه يقوم ببطولته كل من ليلى علوي وأحمد السقا وإسعاد يونس وهاني رمزى وغادة عادل وخالد الصاوي وأحمد آدم وتأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

30 مارس

ويتذيل القائمة فيلم “30 مارس” الذى حقق إيرادات بلغت 69 جنيها.

والفيلم بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وخالد الصاوى وتأليف حميد المدنى وإخراج أحمد خالد موسى.

9 أفلام العارف موسى البعض لا يذهب للمأذون مرتين الانس والنمس

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