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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دعما لـ حياة كريمة .. قوافل جامعة طنطا الطبية تعالج 1158 مواطنا

دعما لـ«حياة كريمة»
دعما لـ«حياة كريمة» : قوافل جامعة طنطا الطبية قدمت خدماتها ا

نظمت جامعة طنطا قافلة طبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إلى قرية سملا مركز قطور بمحافظة الغربية لتوقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان للأسر المستحقة وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات الجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجًا بمراكز محافظة الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين  بالمجان.

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ووجه رئيس جامعة طنطا باستمرار إطلاق القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة الغربية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأشار الدكتور حمدى شعبان، ‏القائم باعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لـ 1158حالة من أهالي القرية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية.

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وصرح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب بجامعة طنطا أنه تم تحويل 42 حالة حرجة بمستشفيات الجامعة لاستكمال العلاج فى تخصصات الصدر والقلب والجراحة والرمد والعظام والباطنة والمسالك.

ضمت القافلة نخبة من الأساتذة من مختلف التخصصات بكلية الطب، بمشاركة الدكتوره سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

جامعة طنطا الطبية خدماتها العلاجية 1158 مواطن قطور قوافل خدمات علاجية

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