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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خالد غزالي: الجارسينيا يساعد على خفض الوزن من دون أعراض جانبية.. فيديو

خالد غزالي
خالد غزالي

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إنه لا يوجد سوى دواء واحد مصرح به لخفض الوزن، أما باقي الأدوية فسحبت من السوق بسبب الأعراض الجانبية.

 

وتابع "غزالي"، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الحل الأمثل لخفض الوزن هو استخدام النباتات الطبية مثل الألياف، وبعض النباتات التي تقلل الشهية، أو النباتات التي تنشط حرق الدهون.

 

ولفت إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن بدون أي نوع من الحرمان، من خلال الابتعاد عن الوجبات السريعة، أو المياه الغازية، وعدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساء.


 

وقال استشاري التغذية العلاجية، إن نبات الجارسينيا يحافظ على الصحة، ويساعد على خفض الوزن من خلال تقليل الشهية، بدون أي تأثير على المخ مثلما تفعل بعض ادوية التخسيس.


وتابع "غزالي"، :" نبات الجارسينيا  يعمل على تقليل الشهية، وفي نفس الوقت يقلل عدد وحجم الخلايا الدهنية، معقبًا: "مريض السمة حال تناوله الجارسينيا  لن يشعر بقلة التركيز أو قلة النوم مثلما تفعل بعض أدوية التخسيس".

 

وأضاف أن مريض السمنة من الممكن أن يخس بنسبة تتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو بدون أي حرمان ،ولكن مع تناول بعض المواد التي تقلل الشهية ، وتناول الألياف التي تستمر في المعدة لمدة 12 ساعة، وبالتالي يقل حجم الوجبة مع مرور الوقت.

 

وقال خالد غزالي، إن الألياف  تقلل احتمالية الإصابة بالسرطان، خلاف أنها تمتص قدر كبير من الماء مما يزيد العطش، وبالتالي تناول قدر كبير من المياه، وهذا الأمر هام لزيادة معدل الحرق.

 

وتابع "غزالي"، أن  كورس البيستا  عبارة عن 3 أنواع من الفايبر  وهم الشوفان  والسليم والردة، ولكن الردة الموجودة في الكورس معقمة، وليست مثل الردة الموجودة في الأسواق.

 

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أن البيستا تملء جزء كبير من المعدة مع تناول الماء، وبعد ذلك ترسل المعدة رسالة للمخ بأن المعدة في حالة امتلاء، ولا يتناول مرض السمة إلى قدر قليل من الطعام، وينخفض الوزن مع مرور الوقت.


وقال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن بعض الأطفال يعانون من السمنة، رغم أن عمرهم لا يزيد عن عدة شهور، وسبب إصابته  بالسمنة ناتج من إصابة الأم بالسمنة.

 

وتابع "غزالي"، أن الشاي الأخضر يزيد من معدل الحرق أثناء الجلوس بدون أي شعور، كما أن التوت البري يزيد من الهرمون المسؤول عن تكسير الدهون.

 

وأضاف أن هناك إمكانية لعلاج السمنة الموضوعية، من خلال ورق اللوتس الذي يساعد على خفض دهون البطن بنسبة 50% خلال شهر واحد فقط، مضيفًا أن هناك كريمات موضوعية تزيد من حرارة منطقة البطن وتساعد على تكسير الدهون  والتخلص منها. 
 

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