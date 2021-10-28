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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشرقية: تنفيذ محاور مرورية في منيا القمح بـ 150 مليون جنيه ..فيديو

ممدوح غراب، محافظ
ممدوح غراب، محافظ الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن هناك عددا كبيرا من المشروعات يتم تنفيذها في مدن المحافظة المختلفة، بالإضافة لمشروعات الطرق والكباري والمحاور، مثل التي المحاور التي يتم إنشاؤها في مركز منيا القمح بتكلفة 150 مليون جنيه.

وأضاف ممدوح غراب خلال مداخلة هاتفية في برنامج “خط أحمر” المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه يتم إنشاء عدة محاور مرورية في مركز أبو كبير بتكلفة 80 مليون جنيه تقريبا، ومن المتوقع الانتهاء منها قريبا، بالإضافة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة في عدة مراكز المحافظة وعلى رأسها مركز الحسينية.

وتابع أن الحسينية من أكبر مراكز محافظة الشرقية، حيث يمثل أكثر من ثلث مساحة المحافظة، وهناك عدد كبير من المشروعات يتم في 14 قطاعا بالمركز، مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومراكز الشباب والمستشفيات والمدارس وغيرها.

ولفت إلى أن نسب التنفيذ داخل المركز قد تكون من أعلى نسب تنفيذ الأعمال على مستوى الجمهورية، وهو ما يؤكد تعاون الأهالي بشكل كبير في توفير قطع الأراضي لإنشاء المشروعات، بالإضافة للقوات المسلحة وقيادة الجيش الثاني.

الشرقية ممدوح غراب مركز منيا القمح مبادرة حياة كريمة محافظة الشرقية اخبار التوك شو

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