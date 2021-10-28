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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيراميكا كليوباترا يخوض تدريباته استعدادا للإسماعيلي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خاض فريق سيراميكا كليوباترا مرانه اليوم استعدادا لمواجهة الاسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز موسم 2021-2022 .

وشهدت تدريبات نادي سيراميكا كليوباترا، بقيادة هيثم شعبان المدير الفني مران خفيف بعد خوضه مباراة أول أمس أمام فريق الجونة في الجولة الاولي . 

سيراميكا كليوباترا امام الجونة 

وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق علي أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة  في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف فريق سيراميكا كليوباترا في شباك الجونة اللاعب سيف تقا .

هيثم شعبان عن التعادل امام الجونة 

قال هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا أن فريقه كان أفضل من الجونة فى بعض أوقات المباراة.

وأضاف هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا فى تصريحات تليفزيونية :" الحمدلله على البداية كنا نسعي للفوز بالثلاث نقاط ولكن كنا نواجه فريق محترم ويملك مدرب مميز وهو رضا شحاتة، ولكن الحمد لله على نقطة المباراة.

وأردف:" كنا أقرب للفوز على الجونة ولكن النقطة ليست سيئة فى بداية الدوري الممتاز، وقمت بتوجيه الشكر للاعبين عقب المباراة على المستوى".

وتابع:" سيراميكا كليوباترا يظهر هذا الموسم بشكل مختلف عن الموسم الماضي ونستعد لمواجهة الإسماعيلي بكل قوة.

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