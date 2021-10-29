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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صدمة .. مواطن يلقي نفسه أمام سيارة على طريق سريع

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صادم لرجل في روسيا قام بإلقاء نفسه أمام سيارة مسرعة على الطريق بشكل مفاجئ و يبدو أنه كان قاصدا الانتحار و لكن المشهد كان مؤلما للغاية . 
وفقا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل"، فإن كاميرات المراقبة المثبتة على أحد الطرق السريعة في روسيا قامت بتسجيل لحظة دهس مواطن روسي على الطريق و ذلك حينما قام بإلقاء نفسه أمام إحدى السيارات التي كانت تسير بسرعة على الطريق . 

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و بحسب ما ظهر في الفيديو الذي لم تتعدى مدته العشر ثوان، فإن كاميرا المراقبة إلتقطت شخص يقوم بإلقاء نفسه في وسط الطريق أمام السيارات المسرعة متعمدا الإنتحار لأن ذلك الطريق لا يمكن عبور الطريق من خلاله . 


و وفقا لما تناقلته وسائل الإعلام المحلية الروسية، فقد تم نقل ذلك الشخص إلى المستشفى عقب إصابته بكسور و جروح بالغة  إثر تعرضه لحادث أليم على الطريق . 
جدير بالذكر أن المقطع نال نسبة مشاهدة عالية للغاية، و ناشد المتابعين الجهات الأمنية عرض ذلك الشخص على طبيب نفسي عقب الإطمئنان على صحته بعد نقله للمستشفى

 

https://twitter.com/vidzpost11/status/1453107129318055950?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1453107129318055950%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lebanon24.com%2Fnews%2Fvariety-news%2F880160%2FD984D8ADD8B8D8A7D8AA-D8AAD8AED8B7D981-D8A7D984D8A7D986D981D8A7D8B3-D8B1D8ACD984-D982D981D8B2-D8A8D988D8ACD987-D8B3D98AD8A7D8B1D8A7D8AA-D985D8B3D8B1D8B9D8A9-D8B9D984D989-D8B7
 

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