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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محاولة انتحار جماعية في الأردن من أعلى برج اتصالات.. صور

صدى البلد

هدد 3 أشخاص في الأردن بالانتحار من أعلى برج اتصالات، ما استدعى تواجداً مكثفاً من قوات الأمن.

 

وبحسب وسائل الإعلام الأردنية، هدد 3 أشخاص عاطلين عن العمل بالانتحار معاً من أعلى برج اتصالات في محافظة معان، فيما يبدو على أنه بسبب ضيق الظروف المعيشية.

وأضافت الصحف الأردنية أن الأجهزة الأمنية تواجدت على الفور في المكان من أجل ردع الثلاثة عن الانتحار.

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فيما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية أنه لم يعرف بعد دوافع هؤلاء الشباب للإقدام على محاولة الانتحار.

ويشار إلى أن معدل البطالة في الأردن بلغ في الربع الأول من العام الحالي 2021، 25% من السكان بالمقارنة بـ24.7% في الربع السابق.

وبالمقارنة، كان معدل البطالة للربع الأول من 2020 يبلغ 19.3%، بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية.

وتسببت جائحة كورونا في زيادة معدل البطالة في المملكة، ويعاني الأردن بالأساس أوضاعا اقتصادية صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات لنحو عام خلال جائحة كورونا.

انتحار الأردن برج اتصالات محافظة معان معدل البطاله

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