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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: لقاء سري بين يائيير لابيد وملك الأردن

العاهل الأردني ولابيد
العاهل الأردني ولابيد

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم، الأحد، أن وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد التقى سرا في عمان الشهر الماضي، بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقالت قناة "آي 24" الإسرائلية إنه تم خلال اللقاء بحث ومناقشة الوضع حول المسجد الأقصى في القدس، مشيرةً إلى أن الطرفين ناقشا التوترات حول الحرم القدسي في مايو 2021، والتي أدت إلى اشتباكات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة بالقدس، وأسفرت عن تصعيد حاد للصراع على الحدود مع قطاع غزة.

 

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الملك عبد الله الثاني ولابيد، تعزيز العلاقات بين الأردن وإسرائيل.

 

ولفتت القناة إلى أنه تم استئناف الاتصالات النشيطة بين الدولتين بعد وصول الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت إلى السلطة في إسرائيل في يونيو 2021.

 

ووفقا لتقارير غير مؤكدة من موقع "والا" العبري، عقد بينيت بنفسه اجتماعا سريا مع عبد الله الثاني في منتصف الصيف الماضي.

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وكانت هذه هي المحادثات الأولى منذ خمس سنوات بين رئيس وزراء إسرائيل وملك الأردن.

 

وفي وقت سابق من سبتمبر، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج إنه عقد أيضا اجتماعا مغلقا مع العاهل الأردني، لمناقشة القضايا الاستراتيجية والجيوسياسية، بما في ذلك تداعيات تغير المناخ على الشرق الأوسط.

 

وفي أوائل شهر يوليو، أجرى لابيد مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي محادثات في منطقة المعبر الحدودي عبر نهر الأردن، وتم خلالها التوصل إلى اتفاق بشأن توريد 50 مليون متر مكعب إضافية من المياه إلى الأردن.

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