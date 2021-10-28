نهى فكري تفتتح أولى حفلات مهرجان القاهرة الدولي للچاز في دورته الـ 13

افتتحت مطربة الجاز المصرية نهى فكرى أولى حفلات الدورة الـ ١٣ لمهرجان القاهرة الدولى للچاز بتوليفة غنائية مميزة بمشاركة فرقتها الرباعية وسط حضور كامل العدد.

ومن ناحية أخرى افتتح مهرجان القاهرة الدولى للچاز فى دورته الـ ١٣ بـ ندوة لأيقونة الموسيقى المصرية الموسيقار الكبير هاني شنودة إلى جانب رائد موسيقى الجاز الموسيقار مجدي بغدادي.

أسعار التذاكر

وتتراوح أسعار التذاكرمن ١٠٠ إلى ١٥٠ جنيها للفرد.



مسرح قاعة إيوارت

يشهد مسرح قاعة إيوارت حفل الافتتاح والختام.

وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي بحفل للفنانة نهى فكري مع فرقتها الرباعية، وذلك 28 أكتوبر الجاري على مسرح قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي.



ويسدل ستار المهرجان بحفل الفنان السوداني الكبير طارق الحاوي، أحد رواد موسيقى الچاز والبلوز في السودان، ويقدم عرضاً مشتركاً مع مجموعة من الموسيقيين المصريين، وهم: المطرب أدهم رشدي وعازف الدرامز جمال فهيم، مع عازفي الجيتار شريف واطسن وآلان عويجان من لبنان.

تفاصيل الدورة الـ ١٣ لمهرجان القاهرة الدولى للجاز



تحتضن النسخة الثالثة عشرة للمهرجان مشاركة 20 فرقة موسيقية من 13 دولة، من بينها مشاركة مصرية متميزة، من بينها فرقة الدور الأول ومحمد أبو ذكري، ورباعي سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف وبهاء الدهبي وفريق أوتاك و سول ترينز، هذا بجانب توليفة مميزة من المشاركات الدولية، مثل Strake & Gorter من ألمانيا، وEdi Nulz من النمسا، وفريق Nuno Campos Quartet من البرتغال، والفنانة الهولدنية Agnes Gosling، وفريق Kruidkoek الهولندي، إضافة إلى المجري Viktor Toth والفرقة السويسرية Christoph Stiefel Trio والفرقة الدنماركية Mads Mathias Quartet، مع مشاركة Djaima من بلغاريا، وDock in Absolute من لوكسمبورج والفنان طارق الحاوي من السودان.



كما تشهد النسخة الحالية عودة التعاون الثقافي بين المهرجان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستضيف لأول مرة ثلاث فرق موسيقية أمريكية هي: ICX Jazz Ensemble ومجموعة AJOYO بجانب الفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية أيمن فانوس والذي تشاركه عازفة التشيلو الأمريكية الشهيرة Frances-Marie Uitti، كما ينظم المهرجان على هامش عروضه الموسيقية معارض للصور الفوتوغرافية تستعرض تاريخ أهم الفرق الغربية في مصر.

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