عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نهى فكري تفتتح أولى حفلات مهرجان القاهرة الدولي للچاز في دورته الـ 13

نهى فكري
نهى فكري

افتتحت مطربة الجاز المصرية نهى فكرى أولى حفلات الدورة الـ ١٣ لمهرجان القاهرة الدولى للچاز بتوليفة غنائية مميزة بمشاركة فرقتها الرباعية وسط حضور كامل العدد.

 

ومن ناحية أخرى افتتح مهرجان القاهرة الدولى للچاز فى دورته الـ ١٣ بـ ندوة لأيقونة الموسيقى المصرية الموسيقار الكبير هاني شنودة إلى جانب رائد موسيقى الجاز الموسيقار مجدي بغدادي.

 

أسعار التذاكر 
وتتراوح أسعار التذاكرمن ١٠٠ إلى ١٥٠ جنيها للفرد.


مسرح قاعة إيوارت  
يشهد مسرح قاعة إيوارت حفل الافتتاح والختام.
وتنطلق فعاليات مهرجان القاهرة الدولي بحفل للفنانة نهى فكري مع فرقتها الرباعية، وذلك 28 أكتوبر الجاري على مسرح قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي.


ويسدل ستار المهرجان بحفل الفنان السوداني الكبير طارق الحاوي، أحد رواد موسيقى الچاز والبلوز في السودان، ويقدم عرضاً مشتركاً مع مجموعة من الموسيقيين المصريين، وهم: المطرب أدهم رشدي وعازف الدرامز جمال فهيم، مع عازفي الجيتار شريف واطسن وآلان عويجان من لبنان.

 

تفاصيل الدورة الـ ١٣ لمهرجان القاهرة الدولى للجاز


تحتضن النسخة الثالثة عشرة للمهرجان مشاركة 20 فرقة موسيقية من 13 دولة، من بينها مشاركة مصرية متميزة، من بينها فرقة الدور الأول ومحمد أبو ذكري، ورباعي سامر جورج، وفرقة طارق رؤوف وبهاء الدهبي وفريق أوتاك و سول ترينز، هذا بجانب توليفة مميزة من المشاركات الدولية، مثل Strake & Gorter من ألمانيا،  وEdi Nulz من النمسا، وفريق Nuno Campos Quartet من البرتغال،  والفنانة الهولدنية Agnes Gosling، وفريق Kruidkoek الهولندي،  إضافة إلى المجري Viktor Toth والفرقة السويسرية Christoph Stiefel Trio والفرقة الدنماركية Mads Mathias Quartet، مع مشاركة Djaima من بلغاريا، وDock in Absolute من لوكسمبورج والفنان طارق الحاوي من السودان.


كما تشهد النسخة الحالية عودة التعاون الثقافي بين المهرجان والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يستضيف لأول مرة ثلاث فرق موسيقية أمريكية هي: ICX Jazz Ensemble ومجموعة AJOYO بجانب الفنان الأمريكي ذي الأصول المصرية أيمن فانوس والذي تشاركه عازفة التشيلو الأمريكية الشهيرة Frances-Marie Uitti، كما ينظم المهرجان على هامش عروضه الموسيقية معارض للصور الفوتوغرافية تستعرض تاريخ أهم الفرق الغربية في مصر.

EFAF5FB2-651A-43E6-8B0A-F576705D7C24
EFAF5FB2-651A-43E6-8B0A-F576705D7C24
0431250D-95A9-4C55-B261-44AB4503B935
0431250D-95A9-4C55-B261-44AB4503B935
مطربة الجاز مطربة الجاز المصرية مهرجان القاهرة مهرجان القاهرة الدولي الموسيقار الكبير هاني شنودة هاني شنودة

ترشيحاتنا

بلينكن يبحث المبادرات الدفاعية وأمن الاتحاد الأوروبي مع لودريان

اسم ورمز.. شاهد إلى ماذا تغير شعار فيسبوك الأيقوني الشهير

بسبب المنشطات .. البنك الأهلي يكشف كواليس إيقاف كريم بامبو

زيادة في اسعار نيسان جوك موديل 2022 .. صور

أهم الأخبار |توجيه عاجل من السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي.. والإعلام الدولي يشيد بمجمع إصلاح وادي النطرون

أتلتيكو مدريد يتعادل مع ليفانتي 2-2 في الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

الأهلي يحتوي غضب محمد شريف.. ويعدل عقد أكرم توفيق.. تفاصيل

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

أخبار الأهلي|الكاف في ورطة.. مدة عقوبة ديانج.. جلسة مع بيرسي تاو والسولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

فيديو

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ