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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كم من الوقت مناسب لتفريش وغسل أسنانك؟

صدى البلد


الكثير منا على دراية بالنصيحة القائلة بوجوب تنظيف أسناننا مرتين في اليوم ، ولمدة دقيقتين على الأقل في كل مرة.

 كثير منا يبالغ في تقدير المدة التي يستغرقها تنظيف أسناننا - بما يصل إلى دقيقة كاملة في بعض الحالات. ومع ذلك ، هناك بعض الأدلة على أنه حتى دقيقتين من تنظيف الأسنان بالفرشاة قد لا تكون كافية.

وفقًا للبحث ، فإن إزالة أكبر قدر ممكن من البلاك أفضل - مع الحصول على أفضل النتائج في ثلاث إلى أربع دقائق. هل هذا يعني أننا يجب أن نضاعف وقت تنظيف الأسنان بالفرشاة؟

 


بدأ أطباء الأسنان في التوصية بضرورة تنظيف أسناننا لمدة دقيقتين في السبعينيات ، وبعد ذلك ، لاستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

ومع ذلك ، فإن الإجماع اليوم يعتمد في الغالب على الدراسات المنشورة منذ التسعينيات ، والتي نظرت في أوقات وتقنيات الفرشاة ونوع فرشاة الأسنان.

أظهرت هذه الدراسات أن دقيقتين من التنظيف بالفرشاة أدت إلى تقليل البلاك بشكل جيد (ولكن ليس ممتازًا). ولكن على الرغم من أن التنظيف بالفرشاة لمدة تزيد عن دقيقتين يزيل المزيد من البلاك ، فلا يزال هناك نقص في الأبحاث التي بحثت فيما إذا كان استخدام الفرشاة لأكثر من دقيقتين مرتبطًا بصحة الفم على المدى الطويل مقارنة بدقيقتين.

ومع ذلك ، بناءً على ما نعرفه عن أضرار فرط نمو البلاك ، فمن المحتمل أن إزالة المزيد منه في كل مرة نقوم فيها بتنظيف الأسنان بالفرشاة يرتبط بتحسين صحة الفم. من المهم أيضًا ملاحظة أن هذا النقص في الأدلة يرجع إلى صعوبة إجراء الدراسات طويلة المدى.


عندما نقوم بتنظيف أسناننا ، فإننا نفعل ذلك بهدف رئيسي هو إزالة الميكروبات (المعروفة باسم اللويحة السنية) من أسطح الأسنان. هذه اللويحة عبارة عن تراكم للبكتيريا والفطريات والفيروسات التي تعيش معًا في مجتمع يُعرف باسم الغشاء الحيوي الميكروبي. الأغشية الحيوية شديدة اللزوجة ولا يمكن إزالتها إلا بالفرشاة.

يمكن للعديد من الأشياء أن تسهل نمو هذه الميكروبات ، بما في ذلك المناطق الخشنة على سطح السن (مثل بعض الحشوات) ، أو عدم القدرة على الوصول إلى مناطق معينة بفرشاة الأسنان (مثل المسافات بين الأسنان) ، أو استخدام الأقواس. في الواقع ، تنمو الأغشية الحيوية البلاك على أسناننا في غضون ساعات من تنظيف الأسنان بالفرشاة - ولهذا ننصح بتنظيف أسناننا بالفرشاة مرتين يوميًا.

يمكن أن يؤدي عدم تنظيف أسناننا بالفرشاة بشكل صحيح أو لفترة طويلة إلى مستويات أعلى من البلاك ، مما قد يؤدي في النهاية إلى تنشيط الاستجابة المناعية للجسم - مما يؤدي في النهاية إلى التهاب وحالات مثل التهاب اللثة. عادة ما يكون الالتهاب غير مؤلم ، ولكنه غالبًا ما يسبب نزيفًا للثة عند تنظيف الأسنان بالفرشاة ورائحة الفم الكريهة في بعض الأحيان. يمكن أن تسبب الأغشية الحيوية أيضًا تسوس الأسنان.

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