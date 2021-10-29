عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"كوني أنت" معرض جديد للفنان محمد الطراوي يغوص في أغوار عالم المرأة وينحاز لها

صدى البلد

تحت رعاية ا.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية تحتضن قاعة الباب/سليم بالأوبرا معرضاً بعنوان "كوني أنت" للفنان محمد الطراوي يُفتتح يوم الثلاثاء القادم 2 نوفمبر 2021 في تمام السابعة مساءً.

 

 

وصرح الدكتور خالد سرور .. "يستمر الفنان محمد الطراوي في تجربته المرتكزة على الأصالة وشغفه بالموروث الثقافي الشعبي والبيئي بسماته شديدة الثراء في مصر .. وقد غلب على هذه التجربة انحيازها للمرأة في دورها وعالمها وواقعها ورمزيتها .. لتطالعنا سطوح لوحاته تتحدث بلسان أبطالها في ديناميكية تتناغم بين الحركة تارة والثبات تارة يحكمها المضمون والمغزى الوجداني موظفاً دلالات كل حالة لخدمة المعنى الفني والجمالي بتفاصيله الحريصة على الإقتران بالرمزية البصرية لدى المُتلقي .. ويميل "الطراوي" إلى تقديم المرأة في ثياب من وحي البيئات المصرية بتنوعها ليُعبر عن تقديره لهن في كل بقعة وإعترافاً بدورهن ومعاناتهن .. قد تشعر أحياناً بهن في حالة قلق، إنتظار، حزن، لكن أبداً لن تشعر بهن في حالة خوف، كما يتقن الفنان في مشاهدة هذا الخيط الدقيق بين الواقع والخيال لنجد أعماله بصورة ما بوصلة لحفظ التراث اللامادي والذاكرة الجمعية بين طبقات الشعب المصري ترشدنا وفقاً لسياقه الإبداعي الجميل."

 

txt

الفارس..معرض فن تشكيلى للدكتورة وفاء ياديس احتفالا بنصر أكتوبر ..شاهد

txt

بمناسبة اليوم الدولي للسلام.. معرض فن تشكيلى بمكتبة مصر الجديدة الاثنين

 

وحول إنحيازه الدائم للمرأة قال الفنان محمد الطراوي .. "المرأة هي محل لأفكار وتصورات تُطرح على المستويين المرئي والمكتوب، فلم تعد صورتها كما كانت وعاء يلغي بُعدها الإنساني، وفي حضرة المرأة تتجلى مقامات كوني أنت .. أصنعي حياتك التي ترغبين أن تعيشيها .. أصنعي ذاتك .. أرسمي دروب أحلامك .. أعيدي للحياة رونقها وتوازنها وللورود عطرها .. أثبتي للعالم من تكوني أنت."

 

 

يستمر المعرض حتى 13 نوفمبر يومياً من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً ومن 5 : 9 مساءً ما عدا يوم الجمعة – قاعة الباب/سليم - متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية.

49B31436-5A44-4305-94A3-65142662AE05
49B31436-5A44-4305-94A3-65142662AE05
F75E9F0A-1778-4969-8822-A3D33B6FFB09
F75E9F0A-1778-4969-8822-A3D33B6FFB09
5B322109-B1E6-45D1-A00F-0387732E1214
5B322109-B1E6-45D1-A00F-0387732E1214
536F1D01-F999-4C73-8172-57E0A72B4FA4
536F1D01-F999-4C73-8172-57E0A72B4FA4
معرض فن قطاع الفنون معرض فن تشكيلى كوني انت معرض كوني انت محمد الطراوي

موضوعات متعلقة

منظومة تنازلات وقوانين تحتاج إلى تعديل.. ندوة " حقوق المبدعين" في المجلس الأعلى للثقافة

ثقافة الوادي الجديد تشارك في مهرجان تعامد الشمس علي رمسيس الثاني

ترشيحاتنا

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار غزيرة على القاهرة ومناطق بالمحافظات

هيئة الأرصاد توجه رسائل هامة للمواطنين بشأن الشبورة.. فيديو

كواليس ما حدث مع محمد شريف داخل الأهلي بسبب غضبه.. ورهبة رحيل أكرم توفيق

بـ46 فوزا وبطولتي أفريقيا.. موسيماني يقترب من حسم بطاقة الوصول لـ قلوب الأهلاوية

رابطة الأندية تحسم الجدل.. عقوبة شيكابالا ستنفذ

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ولي عهد البحرين الأسبوع المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

اكتشاف صادم.. علماء يتوصلون لـ عالم مخفي جديد في باطن الأرض

آخر الهزار موت.. زوج يقتل زوجته بالسكين بسبب وصلة مزاح فى الأقصر

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

بعد إعلان رونالدو حمل صديقته .. تعليق جريء من سمية الخشاب |شاهد

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

فيديو

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ