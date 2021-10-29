"كوني أنت" معرض جديد للفنان محمد الطراوي يغوص في أغوار عالم المرأة وينحاز لها

تحت رعاية ا.د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وا.د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية تحتضن قاعة الباب/سليم بالأوبرا معرضاً بعنوان "كوني أنت" للفنان محمد الطراوي يُفتتح يوم الثلاثاء القادم 2 نوفمبر 2021 في تمام السابعة مساءً.





وصرح الدكتور خالد سرور .. "يستمر الفنان محمد الطراوي في تجربته المرتكزة على الأصالة وشغفه بالموروث الثقافي الشعبي والبيئي بسماته شديدة الثراء في مصر .. وقد غلب على هذه التجربة انحيازها للمرأة في دورها وعالمها وواقعها ورمزيتها .. لتطالعنا سطوح لوحاته تتحدث بلسان أبطالها في ديناميكية تتناغم بين الحركة تارة والثبات تارة يحكمها المضمون والمغزى الوجداني موظفاً دلالات كل حالة لخدمة المعنى الفني والجمالي بتفاصيله الحريصة على الإقتران بالرمزية البصرية لدى المُتلقي .. ويميل "الطراوي" إلى تقديم المرأة في ثياب من وحي البيئات المصرية بتنوعها ليُعبر عن تقديره لهن في كل بقعة وإعترافاً بدورهن ومعاناتهن .. قد تشعر أحياناً بهن في حالة قلق، إنتظار، حزن، لكن أبداً لن تشعر بهن في حالة خوف، كما يتقن الفنان في مشاهدة هذا الخيط الدقيق بين الواقع والخيال لنجد أعماله بصورة ما بوصلة لحفظ التراث اللامادي والذاكرة الجمعية بين طبقات الشعب المصري ترشدنا وفقاً لسياقه الإبداعي الجميل."





وحول إنحيازه الدائم للمرأة قال الفنان محمد الطراوي .. "المرأة هي محل لأفكار وتصورات تُطرح على المستويين المرئي والمكتوب، فلم تعد صورتها كما كانت وعاء يلغي بُعدها الإنساني، وفي حضرة المرأة تتجلى مقامات كوني أنت .. أصنعي حياتك التي ترغبين أن تعيشيها .. أصنعي ذاتك .. أرسمي دروب أحلامك .. أعيدي للحياة رونقها وتوازنها وللورود عطرها .. أثبتي للعالم من تكوني أنت."





يستمر المعرض حتى 13 نوفمبر يومياً من 10 صباحاً حتى 2 ظهراً ومن 5 : 9 مساءً ما عدا يوم الجمعة – قاعة الباب/سليم - متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا المصرية.

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