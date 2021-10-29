أخبار العالم| شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا" وبيان مقلق من الصحة العالمية حول كورونا

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

تيار المستقبل اللبناني يهاجم حزب الله بعد "تطاوله" على بعض الدول العربية

شن تيار المستقبل اللبناني، الذي يتزعمه رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، هجوما شرسا على حزب الله، بعد ما وصفه بـ “التطاول” على بعض الدول العربية.

رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"

أعلن المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرج، الخميس، أن الشركة تعتزم تغيير اسمها إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم.

وقال زوكربيرج خلال مؤتمر صحفي: "ابتداء من اليوم سيُطلق علينا اسم ميتا".

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، ارتفاع مؤشري الإصابات والوفيات بعدوى فيروس كورونا حول العالم لأول مرة منذ شهرين، مؤكدة أن الجائحة لا تزال بعيدة عن الانتهاء.

قتلى وجرحى بقصف حوثي استهدف منزلا سكنيا في مأرب

قتل عدد من المدنيين اليمنيين، وأصيب آخرون، مساء الخميس، في قصف صاروخي حوثي، استهدف منزل شيخ قبلي بارز، جنوب غرب محافظة مأرب.

البرهان: عبدالله حمدوك المرشح الأول لرئاسة مجلس الوزراء السوداني

قال القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الخميس، إن عبدالله حمدوك، هو أول المرشحين لمنصب رئيس الوزراء السوداني، رغم تحفظه، في تصريح غريب.

وأضاف البرهان: "عبدالله حمدوك كان متفقًا معنا على عدم قابلية أوضاع ما قبل التصحيح للاستمرار لكن أطرافًا تدخلت وأفسدت هذا التوافق".

بسبب أزمة الصيد.. بريطانيا تستدعي السفير الفرنسي

أعلنت السلطات البريطانية، الخميس، استدعاء السفير الفرنسي لدى لندن، وذلك على خلفية الأزمة بين البلدين بشأن مناطق الصيد ووجهت فرنسا، رسالة تحذير إلى بريطانيا على خلفية تصاعد أزمة الصيد بين البلدين، مؤكدة أنها ستستخدم القوة وفرض العقوبات التي تؤثر على إمدادات الطاقة إلى بريطانيا.

الكوكب يتجه نحو كارثة.. العالم ينهار في مواجهة تغير المناخ

لاتزال أزمة المناخ تهدد العالم مع زيارة نسبة غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن تغير المناخ، ووجدت دراسة أجرتها خمس هيئات صديقة للبيئة أن المجتمع الدولي فشل في اتخاذ الخطوات اللازمة، لتجنب العواقب الكارثية لأزمة المناخ، وأظهرت انحراف العالم عن المسار الصحيح في محاولاته للحد من التغير المناخي الكارثي.

ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، أكدت الدراسة أنه لم يحدث تغير كافٍ في 40 مجالًا مختلفًا تشمل قطاع الطاقة والصناعة الثقيلة والزراعة والنقل والتمويل والتكنولوجيا، لتجنب ارتفاع درجة الحرارة 1.5 درجة مئوية.

أمريكا تضيق الخناق على هواوي وزد تي آي

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس، بالإجماع لصالح تشريع يمنع شركات مثل ”هواوي تكنولوجيز“ أو ”زد.تي.إي كورب“ تمثل ”تهديدا أمنيا“ من الحصول على تراخيص جديدة للمعدات من الجهات التنظيمية.