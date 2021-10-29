عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى وجرحى بقصف حوثي استهدف منزلا سكنيا في مأرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قتل عدد من المدنيين اليمنيين، وأصيب آخرون، مساء الخميس، في قصف صاروخي حوثي، استهدف منزل شيخ قبلي بارز، جنوب غرب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للسلطة المحلية بمحافظة مأرب، أن ”القصف الصاروخي بصاروخ باليستي، استهدف منزل الشيخ، عبداللطيف نمران، في منطقة العمود المأهولة بالسكان، جنوبي مديرية الجوبة، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين، بعضهم لم يتم التعرف على هويته جراء تمزق جثثهم، في حين أصيب العشرات، بعضهم إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مأرب“.

وأشار الموقع إلى أن ”فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، مرجحة ازدياد حصيلة القتلى مع التوقعات بوجود آخرين كانوا متواجدين في المكان أثناء القصف“.

وتسبب القصف في ”تدمير منزل الشيخ عبداللطيف بشكل كامل، وأحدث أضرارا في عدد من المنازل المجاورة، فضلا عن الخسائر المادية“، بحسب المصدر ذاته.

اليمن.. ميليشا الحوثي الإرهابية تقتل 12 مدنيا بـ صاروخ باليستي

المبعوث الأممي إلى اليمن: الإمارات تلعب دورا مهما في دعم التسوية اليمنية

ويعد الزعيم عبداللطيف نمران أحد كبار مؤسسي فصائل المقاومة الشعبية التي تقاتل الحوثيين في محافظة مأرب، وقتل اثنان من أبنائه في مواجهات مع الحوثيين، وأصيب آخرون.

وعرف ”نمران“ ضمن مجموعة من أبرز الشخصيات القبلية اليمنية، التي ناهضت المشروع الحوثي في أيامه الأول، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".

ودانت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استهداف منزل عبداللطيف نمران، بصاروخ باليستي.

وقال الإرياني، في سلسة تغريدات بموقع ”تويتر“: ”ندين ونستنكر بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران المرادي بمنطقة العمود في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع“.

وأعلن الإرياني أن القصف أدى إلى مقتل 12 مواطنا، بينهم اثنان من أبناء نمران، فيما أصيب آخرون، وذلك في حصيلة أولية.

وأضاف: ”تواصل الميليشيات الحوثية قصف القرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد للإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين“.

وأشار إلى ”موجة نزوح تشهدها مديرية الجوبة بسبب استمرار قصف الأعيان المدنية ومنازل المواطنين“.

وطالب الإرياني ”المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الأبرياء“.

اليمن إسقاط مسيرة حوثية حوثي مأرب مليشيا الحوثي صاروخ باليستي الحكومة اليمنية الحوثيين

موضوعات متعلقة

اليمن.. ميليشا الحوثي الإرهابية تقتل 12 مدنيا بـ صاروخ باليستي

التحالف العربي بقيادة السعودية يشن 22 عملية استهداف للحوثيين في اليمن

ترشيحاتنا

إدارة بايدن تؤجل اختبار صاروخ فرط صوتي قبل قمة بايدن مع بوتين

"ثروت سويلم": تغيير شعار الدوري في أقرب مناسبة وتأجيل بطولة كأس مصر إلى أجل غير مسمى

بسعر يبدأ من 2000 جنيه.. الإعلان الرسمي لسلسلة شاومي Redmi Note 11

تغيرات في أسعار جاك JS3 داخل السوق المصري.. تفاصيل

كيف يعرف رسول الله أمته يوم القيامة ؟

سائق ينقذ سيدة و ابنها قبل الإنتحار بثوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

الأهلي يحتوي غضب محمد شريف.. ويعدل عقد أكرم توفيق.. تفاصيل

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي بـ التثبيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

فيديو

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ