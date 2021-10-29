قتلى وجرحى بقصف حوثي استهدف منزلا سكنيا في مأرب

قتل عدد من المدنيين اليمنيين، وأصيب آخرون، مساء الخميس، في قصف صاروخي حوثي، استهدف منزل شيخ قبلي بارز، جنوب غرب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للسلطة المحلية بمحافظة مأرب، أن ”القصف الصاروخي بصاروخ باليستي، استهدف منزل الشيخ، عبداللطيف نمران، في منطقة العمود المأهولة بالسكان، جنوبي مديرية الجوبة، ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين، بعضهم لم يتم التعرف على هويته جراء تمزق جثثهم، في حين أصيب العشرات، بعضهم إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مأرب“.

وأشار الموقع إلى أن ”فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن ضحايا تحت الأنقاض، مرجحة ازدياد حصيلة القتلى مع التوقعات بوجود آخرين كانوا متواجدين في المكان أثناء القصف“.

وتسبب القصف في ”تدمير منزل الشيخ عبداللطيف بشكل كامل، وأحدث أضرارا في عدد من المنازل المجاورة، فضلا عن الخسائر المادية“، بحسب المصدر ذاته.

ويعد الزعيم عبداللطيف نمران أحد كبار مؤسسي فصائل المقاومة الشعبية التي تقاتل الحوثيين في محافظة مأرب، وقتل اثنان من أبنائه في مواجهات مع الحوثيين، وأصيب آخرون.

وعرف ”نمران“ ضمن مجموعة من أبرز الشخصيات القبلية اليمنية، التي ناهضت المشروع الحوثي في أيامه الأول، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".

ودانت الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، استهداف منزل عبداللطيف نمران، بصاروخ باليستي.

وقال الإرياني، في سلسة تغريدات بموقع ”تويتر“: ”ندين ونستنكر بأشد العبارات استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران المرادي بمنطقة العمود في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب بصاروخ باليستي إيراني الصنع“.

وأعلن الإرياني أن القصف أدى إلى مقتل 12 مواطنا، بينهم اثنان من أبناء نمران، فيما أصيب آخرون، وذلك في حصيلة أولية.

وأضاف: ”تواصل الميليشيات الحوثية قصف القرى ومنازل المواطنين في مديرية الجوبة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل ممنهج ومتعمد للإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين“.

وأشار إلى ”موجة نزوح تشهدها مديرية الجوبة بسبب استمرار قصف الأعيان المدنية ومنازل المواطنين“.

وطالب الإرياني ”المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة ووقف هذه الأعمال الانتقامية التي تطال المدنيين الأبرياء“.