لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشري الإصابات والوفيات بعدوى فيروس كورونا حول العالم لأول مرة منذ شهرين، مؤكدة أن الجائحة لا تزال بعيدة عن الانتهاء.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية تاس، قال المدير العام للصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "الحصيلة العامة لحالات الإصابات والوفاة بـ فيروس كورونا تزداد حاليا لأول مرة منذ شهرين".

وأوضح جيبريسوس أن "الارتفاع الحالي في أوروبا يتفوق على مستويات الانخفاض في المناطق الأخرى.

وأكد أن هذا الأمر يمثل تذكيرا جديدا بأن جائحة فيروس كورونا بعيدة من الانتهاء.

وأشار إلي أن الجائحة مستمرة نظرا لعدم التكافؤ في توزيع أدوات المكافحة.

وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 244.9 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم بينها 4.97 مليون حالة وفاة.