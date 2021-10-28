عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية تعلن حاجتها إلى 23.4 مليار دولار بسبب كورونا

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن حاجة خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى 23.4 مليار دولار للعام المقبل 2022.

فيما حذر الدكتور تادروس ادهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ازدياد للمرة الأولى منذ شهرين، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الإصابات في أوروبا بالمقارنة مع المناطق الأخرى، ومشددا على أن العالم مازال بعيدا عن إنهاء الجائحة.

txt

"الصحة العالمية": إصابات كورونا في ازدياد للمرة الأولى منذ شهرين والجميع مازال عرضة للمتحورات الجديدة

txt

الصحة العالمية تكشف الطريقة الصحيحة لإرتداء الكمامة .. وطرق التعامل مع ملابس المصاب


وأكد تادروس - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في جنيف - أن جميع البلدان بمن فيها مرتفعة الدخل مازالت عرضة للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا بمن في ذلك من حصلوا على اللقاح وبما قد يطيح بأدوات مواجهة كورونا ويفرض على الدول اتخاذ إجراءات صارمة.


وأعلنت المنظمة الدولية في المؤتمر عن الخطة الجديدة لما يعرف بمسرع إنتاج اللقاحات وأدوات التشخيص وعلاجات كورونا (ايه سي تي).
 

وقال تادروس إن الخطة الجديدة ستحتاج إلى تمويل تبلغ قيمته 23.4 مليار دولار حتى سبتمبر المقبل 2022؛ وذلك لحل أوجه عدم المساواة في الوصول العالمي إلى اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية وغيرها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
 

وأكدت المنظمة أن هذه الخطة تعد أمرا بالغ الأهمية للوصول إلى الأهداف المتفق عليها عالميا لأدوات مواجهة كورونا، وذلك للمساعدة في منع ما لايقل عن 5 ملايين حالة وفاة إضافية محتملة، وكذلك إنقاذ الاقتصاد العالمي بأكثر من 5.3 تريليون دولار وتسريع إنهاء الوباء في كل مكان.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 اللقاحات مواجهة كورونا

موضوعات متعلقة

اشتباكات دامية في باكستان.. جماعة إسلامية محظورة تستعد لاقتحام إسلام أباد

تفاصيل فرض واشنطن عقوبات على رجلي أعمال وبرلماني لبنانيين

تصعيد خطير في أزمة الصيد.. فرنسا تهدد باستخدام القوة ضد بريطانيا

وقع عقدا مع الشيطان لقتل النساء.. السجن 35 عامًا لمراهق بريطاني

أحبطنا هدف العدو .. مسئول إيراني يوجه رسالة بـ العبرية إلي إسرائيل

الرئيس الأمريكي يصل إلى الكونجرس لهذا السبب

مخاوف من انتشاره.. فيروس جديد في الصين يسجل أول إصابة بشرية

سقوط قتلي وجرحي مدنيين.. ضربة جوية في إثيوبيا

ترشيحاتنا

السجن عام لسارق هاتف صحفى أعلى الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

السجن وغرامة 100 ألف جنيه..عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون

بريطانيا ترفع أسماء جميع الدول المدرجة على قائمتها الحمراء الخاصة بكورونا

إغلاق 25% من سجون مصر العمومية.. كل ما تريد معرفته عن مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.. صور

تحذير شديد اللهجة من الأوقاف بشأن صفحات التواصل الاجتماعي

بحضور 300 شخصية دولية .. الأقصر تجهز لـ مؤتمر عالمي |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

مدبولي مشيدًا بقرار الرئيس السيسي بإلغاء الطوارئ: يعكس استقرار مصر أمام العالم

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

قطعها حتت .. المؤبد لمحام وزوجته الثانية قتلا ابنته في العمرانية

قرار عاجل من التعليم بهدف توحيد امتحانات الدبلومات الفنية

رسميا .. تعديل موعد مباراة منتخب مصر أمام الجابون بتصفيات المونديال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

سفاح بالصدفة.. خطة خطف فاشلة انتهت بقتيلين وسيارة متفحمة في شبين القناطر

بالذخيرة الحية|وزير الدفاع يشهد الإسقاط والإبرار الجوى والمقاتلات تدعم قتال القوات بالجيش الثالث الميدانى

فيديو

فيديوجراف.. إسلام برجر .. تصدر السوشيال ميديا بعدما كشفت خطيبته سره

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

حياتكم وممتلكاتكم مهددة.. إعصار إيطاليا يحيل شوارعها لأنهار وتحذيرات بالبقاء في المنازل

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ