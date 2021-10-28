الصحة العالمية تعلن حاجتها إلى 23.4 مليار دولار بسبب كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن حاجة خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى 23.4 مليار دولار للعام المقبل 2022.

فيما حذر الدكتور تادروس ادهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، من أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ازدياد للمرة الأولى منذ شهرين، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الإصابات في أوروبا بالمقارنة مع المناطق الأخرى، ومشددا على أن العالم مازال بعيدا عن إنهاء الجائحة.



وأكد تادروس - في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في جنيف - أن جميع البلدان بمن فيها مرتفعة الدخل مازالت عرضة للمتحورات الجديدة لفيروس كورونا بمن في ذلك من حصلوا على اللقاح وبما قد يطيح بأدوات مواجهة كورونا ويفرض على الدول اتخاذ إجراءات صارمة.



وأعلنت المنظمة الدولية في المؤتمر عن الخطة الجديدة لما يعرف بمسرع إنتاج اللقاحات وأدوات التشخيص وعلاجات كورونا (ايه سي تي).



وقال تادروس إن الخطة الجديدة ستحتاج إلى تمويل تبلغ قيمته 23.4 مليار دولار حتى سبتمبر المقبل 2022؛ وذلك لحل أوجه عدم المساواة في الوصول العالمي إلى اللقاحات ومعدات الحماية الشخصية وغيرها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.



وأكدت المنظمة أن هذه الخطة تعد أمرا بالغ الأهمية للوصول إلى الأهداف المتفق عليها عالميا لأدوات مواجهة كورونا، وذلك للمساعدة في منع ما لايقل عن 5 ملايين حالة وفاة إضافية محتملة، وكذلك إنقاذ الاقتصاد العالمي بأكثر من 5.3 تريليون دولار وتسريع إنهاء الوباء في كل مكان.