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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ولي عهد البحرين الأسبوع المقبل

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل يلتقي ولي عهد البحرين الأسبوع المقبل

يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأسبوع المقبل، ولي العهد البحريني سلمان بن حمد، خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي بمدينة جلاسكو في اسكتلندا.

جاء ذلك وفق ما أعلن مكتب بينيت في بيان أصدره.

وتعقد منظمة الأمم المتحدة الدورة الـ 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من 31 أكتوبر الجاري حتى 12 نوفمبر المقبل، برئاسة المملكة المتحدة.

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ولم يذكر البيان يومًا محددًا للقاء المقرر بين الطرفين، كما أشار إلى أن بينيت "سيلتقي كذلك على هامش المؤتمر ذاته، مجموعة من قادة العالم ورؤساء الدول" (لم يحددهم).

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي "سيلقي كلمة خلال المؤتمر يقدم خلالها وجهة النظر الإسرائيلية بشأن التعامل مع أزمة المناخ".

ووقعت إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في واشنطن منتصف سبتمبر 2020، اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهم، برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021).

ومنذ ذلك الوقت، أبرمت تل أبيب مع أبو ظبي والمنامة اتفاقيات تعاون وتطبيع في مختلف القطاعات.

وبجانب الإمارات والبحرين، وقع السودان والمغرب، العام الماضي أيضا، اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لتنضم الدول الأربع إلى مصر والأردن من أصل 22 دولة عربية.

إسرائيل تل أبيب البحرين بينيت سلمان بن حمد

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