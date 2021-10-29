حملات مكثفة لإزالة التعديات في الأقصر

قاد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر ، تنفيذ حملات ازالة تعديات مختلفة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء محمد أبو عايد مساعد مدير الأمن والمقدم محمد شبايك مأمور قسم شرطة الأقصر والرائد أحمد جادو رئيس مباحث البندر.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار رقم ١٥٨ لسنة ٢٠٢١ ناحية الكرنك الجديدة بالنجع الطويل على مسقي الوابور ب وتنفيذ قرار رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١ الكرنك الجديدة بالنجع الطويل على مسقي الوابور بتنفيذ قرار رقم ٥ لسنة ٢٠١٩ بناحبة القباحي عبارة عن حوش مبنى بالطوب الأحمر والمونة الخضراء على مساحة ١٤ م وتم تنفيذ الازالات كلياً حتى مستوى سطح الأرض.

وتنفيذ قرار رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١ وذلك لقيام المتعدي بمخالفة غلق مدخل خاص ببوابة خارجية على مسطح ١٨ م بمنطقة حي شرق وتنفيذ قرار رقم ١٠٧ لسنة ٢٠٢١ عبارة عن بناء غرفة من الطوب الأبيض ومونة الأسمنت بالدور الأرضي وسقف من الخشب بدون ترخيص من السلطة المختصة على مساحة ١٢٠ م بمنطقة حي وسط.

وفي سياق متصل أسفرت الحملة كذلك عن إزالة عدد ٣ حالات إزالة في المهد بمنطقة الزناقطة - منشأة العماري خلف الموقف الإقليمي القديم حوض رقم ٢ وذلك في المنطقة المعروفة باسم أراضى النوبيين، وذلك لمخالفة بناء أسوار مبنية بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية مقسمة غرف من الداخل باجمالي مساحة ٤٨٠ م تقريباً، وتمت جميع الإزالات حتى مستوي سطح الأرض.

ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وازالتها في المهد، ومواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف، وفى ضوء تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الــ 18 لإزالة التعديات،