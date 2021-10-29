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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جماعات يمينية متطرفة في الهند تهاجم مساجد وممتلكات تخص المسلمين

أرشيفية
أرشيفية

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق شن جماعات يمينية متطرفة في الهند، هجمات على أهداف إسلامية، في ولاية تريبورا، في شمال شرقي البلاد.

وعززت قوات الأمن الهندية الحراسة على المساجد في ولاية تريبورا، عقب الهجمات على المساجد، وحظرت السلطات التجمع لأكثر من أربعة أشخاص في المناطق الشمالية من الولاية الأكثر توترا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتتشارك تريبورا حدودا بطول 850 كيلومترا مع بنغلادش ذات الغالبية المسلمة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تظهر فيه النيران المشتعلة في أحد المساجد في الولاية.

وأعربت الهند عن قلقها حيال الاضطرابات في ولاية تريبورا، التي بدأت على هامش تجمع حاشد لمئات من أتباع جماعة "فيشوا هندو باريشاد" اليمينية.

وتعرضت أربعة مساجد على الأقل للتخريب، كما نهبت متاجر ومنازل عدة يملكها مسلمون في الولاية التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وجاءت الهجمات في أعقاب مسيرة نظمتها المنظمة الهندوسية المتشددة، فيشفا هندو باريشاد، وهي حليف وثيق لحزب بهاراتيا جاناتا، بحسب شبكة "بي بي سي" البريطانية.
 

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