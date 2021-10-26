عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار قنبلة في الهند بمنطقة كشمير المضطربة ..وهذه حصيلة الضحايا

شرطة هندية
شرطة هندية

قالت صحف هندية إنه قد حدث هجوم بالقنابل، لم ينجم عنه لحسن الحظ إلا مصابين، في استمرار لحالة التوتر في إقليم كشمير.

وأضيب 5 مدنيين بجروح مختلفة جراء هجوم في منطقة جامو وكشمير بشمال الهند.

بايدن يقر كشف السرية عن وثائق خاصة باقتحام الكونجرس رغم رفض ترامب

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

رعب جديد يطل برأسه من الصين.. حقيقة ظهور سلالة فتاكة للإنفلونزا

حرب على آبي أحمد|أول طلب أمريكي حقيقي بالتدخل العسكري ضد حليفة إثيوبيا


وقالت صحيفة هندوستان تايمز، اليوم الثلاثاء، أن المدنيين تضرروا بسبب انفجار قنبلة أثناء هجوم المتطرفين في إقليم بانديبور، دون تقديم أي تفاصيل أخرى حول الحادث.

وأسفر الهجوم الذي وقع في نفس المنطقة في 5 أكتوبر الماضي، عن مقتل 11 مدنيا، بينهم معلمان وصاحب صيدلية وسائق سيارة تاكسي وباعة جائلون. 

وبعد الحادث غادر الكثير من سكان الولايات الهندية الأخرى منطقة جامو وكشمير.

 

أعلن مسؤولون خلال الشهر الجاري أن الشرطة اعتقلت مئات الأشخاص في إقليم كشمير، على خلفية تصعيد مفاجئ في حدة العنف هناك.

وأوضح مسؤولون هنديون، حسب وكالة "أسوشيتد برس"، أن الشرطة أوقفت أكثر من 500 شخص في وادي كشمير خلال الأيام الثلاثة الماضية لاستجوابهم، ومعظمهم من عاصمة الإقليم الصيفية مدينة سري نكر.

وذكرت الشرطة أن حملة الاعتقالات الأخيرة في كشمير طالت أعضاء في جماعات دينية ونشطاء مناهضين للهند و "عملاء على الأرض" (أي مصطلح تستخدمه السلطات الهندية للإشارة إلى المتعاطفين والمتعاونين مع المسلحين).

وجاءت حملة الاعتقالات هذه بعد سلسلة هجمات وعمليات قتل شهدها الإقليم المتنازع عليه بين الهند وباكستان.

وانطلق التصعيد الحالي  بقتل مهاجمين ثلاثة هندوس وشخص سيخي في سري نكر، وألقت الشرطة المحلية اللوم في هذا الهجوم على متشددين مناهضين للحكم الهندي في المنطقة.

وأعلنت الشرطة الهندية أن مسلحي جماعة "جبهة المقاومة" (TRF) المناهضة للهند أطلقوا النار وقتلوا سبعة أشخاص في كشمير، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات في الإقليم منذ مطلع العام الجاري إلى 28 قتيلا 21 منهم مسلمون.

وتعتبر السلطات الهندية "جبهة المقاومة" فرعا لجماعة "لشكر طيبة" المتشددة التي تنشط من باكستان.

وتم تشكيل "الجبهة" بعد قرار حكومة نيودلهي عام 2019 إلغاء الحكم الذاتي الذي كانت كشمير تتمتع به على مدى عقود ضمن الدولة الهندية.

 

صحف هندية مصابين إقليم كشمير جامو وكشمير انفجار قنبلة إقليم بانديبور الشرطة اعتقلت مئات حدة العنف جماعات دينية مناهضين للهند

موضوعات متعلقة

تراجع أسعار الذهب وصعود الدولار| تفاصيل

العراق يحدد موعد إكمال «نفق الحرير»

ليبيا تعلن ضوابط جديدة للتعاقد مع العمالة الأجنبية

فرنسا تدين عزم إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة

وفد قيادات حماس يختتم زيارته إلى إيران

الهاشمي: تونس ستتلقى أكثر من 4 ملايين جرعة لقاح كورونا أواخر 2021

المغرب.. هجوم على سياسات "العدالة والتنمية" تحت قبة البرلمان الجديد

إسرائيل..ارتفاع سعر الوقود والجيش يجري تدريبات بـ غزة

ترشيحاتنا

10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم فى جسده حث عليها رسول الله

مايا مرسى: تم تأسيس أكاديمية تساعد فى تحقيق متطلبات التنمية البشرية الشبابية

رغم تراجعه الطفيف.. توقعات بوصول سعر برميل النفط لــ90 دولارًا

بـ فيروس كورونا.. دولة عربية تسجل حالة وفاة واحدة

السودان.. 6 قرارات جديدة للبرهان ومؤتمر صحفي بعد قليل

حدث عالمي تستضيفه مصر.. ننشر تفاصيل قمة تغير المناخ 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رغم ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد: أمطار على 3 مناطق بالجمهورية غدا

مدير منظمة الصحة العالمية يعلن وقت انتهاء كورونا..وإعلان مزعوم عن دولة لم يدخلها الوباء

ما معنى قرار الرئيس السيسي بإلغاء حالة الطوارئ في مصر؟

إلغاء حالة الطوارئ| فلسطينيون: مصر استطاعت معالجة العنف وتطويق مظاهره وأسبابه

تزوجت وبعد الزواج تبين أنها حامل في الشهر السابع .. دار الإفتاء تجيب

منها التجمهر ومخالفات البناء.. تخفيف عقوبة 14 جريمة بعد إلغاء حالة الطوارئ

بايدن يقر كشف السرية عن وثائق خاصة باقتحام الكونجرس رغم رفض ترامب

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون الموارد المائية والري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ100.. وبرنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها

احذروا.. برنامج صيني يسرق صورة شابة وخطيبها ويستبدلها بامرأة أخرى|فيديو

لسه شباب.. عجوز يحتفل بعيد ميلاده الـ 100 |صور

ممنوع الدخول.. شاهد ثعبان كوبرا ضخم يقف حارسا على باب منزل|فيديو

فيديو

فيديو جراف.. تاريخي.. الرئيس السيسي يلغي مد قانون الطوارئ

فيديوجراف.. رئيسا للنادي.. أسباب عودة مرتضى منصور للزمالك

فيديو جراف.. اعترافات بهاء كشك ذراع الإرهابي هشام عشماوي

فيديوجراف.. خرجت لشراء طلبات .. بقال يتحرش بطفلة في مدينة الشيخ زايد

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ