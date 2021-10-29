محلل سياسي يكشف عن مصير العلاقات اللبنانية الخليجية بعد تصريحات قرداحي

قال المحلل السياسي اللبناني يوسف دياب، إن تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي زادت من عمق الأزمة مع الدول الخليجية وتحديدا مع المملكة العربية السعودية الذي يتطلع لبنان الرسمي إلى إعادة بناء الجسور معها بعد الإخفاقات التي شابت العلاقة في وظل التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية اللبناني الأسبق شربل وهبة والتي أساء فيها للمملكة العربية السعودية وشعبها كما أنها زادت من الانقسام الناجم عن مواقف حزب الله العدائية ضد دول الخليج.

وأوضح "دياب"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه لا شك أن ما حاول به رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بترميمه منذ أن حظيت حكومته من ثقة فتح الطريق أمام زيارات مرتقبة له للسعودية ولدول مجلس التعاون الخليجي الآن بعد هذه التصريحات التي تعبر عن جزء من الحكومة وتعتبر جزءا من السلطة التنفيذية ستتحمل هذه الحكومة تبعات ما أدلى به الوزير قرداحي.

واستنكر "المحلل السياسي اللبناني"، تمسك قرداحي بموقفه دون تقديم اعتذار يخفف من وطأة تصريحاته في المؤتمر الصحفي بل أعتبر أن الحرب على الانقلاب الحوثي عبثية، محذراً من صعوبة الموقف والمزق الذي وضعت لبنان فيه ويحتاج لمزيد من الوقت والجهد لترميمه.

واستدعت وزارة الخارجية لكل من السعودية، الكويت، البحرين السفير اللبناني لدى هذه الدول وسلمتهم مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات قرداحي التي وصفتها بالمسيئة تجاه المملكة ودول "تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وجاء في المذكرة إن تصريحات قرداحي قد تترتب عنها تبعات على العلاقة بين البلدين.

وكان مجلس التعاون الخليجي قد رفض تصريحات قرداحي "جملة وتفصيلا" وقال إنها "تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث"، وطالب المجلس الدولة اللبنانية بتوضيح موقفها.

كذلك قال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، في تغريدة على تويتر إنه وجه السفير اليمني في بيروت "بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار على التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني، في إحدى البرامج التلفزيونية، والتي تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه #اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والأممية ذات الصلة" .

ما على الجانب الرسمي اللبناني، فقد أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا تقول فيه إن الكلام "الشخصي" الذي صدر عن وزير الإعلام جورج قرداحي قبل تعيينه وزيرا "لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبّر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب".

وأصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بيانا يقول فيه إن كلام قرداحي، الذي صدر قبل انضمامه للحكومة، "كلام مرفوض ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب وتحديداً الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".

ويقول البيان، الذي نشر كسلسلة تغريدات عبر الحساب الرسمي لرئاسة الوزراء اللبنانية إن: "رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى".

كما كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية عن توجه إدارة مجموعة mbc لإغلاق جميع مكاتبها في لبنان بشكل نهائي وانتقالها بكامل معداتها إلى الرياض، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

وكان رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، استنكر كلام قرداحي معتبرا أنه "اتهامات مغرضة" بحق السعودية والإمارات.