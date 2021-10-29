التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة الصرف الصحي بفايد.. صور

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عن بدء أعمال التشغيل التجريبى لتوسعات محطة معالجة الصرف الصحى بفايد.



وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطة معالجة صرف صحى فايد تبلغ طاقتها التصميمية 35 الف م3 / يوم بنظام Bioworks وذلك بعد أعمال التوسعات بالمحطة ، حيث كانت الطاقة التصميمية للمحطة 15 الف م3 / يوم ، وتم عمل التوسعات المطلوبة والتى بلغت 20 الف م3/ يوم وذلك لاستيعاب جميع تدفقات مدينة فايد بالكامل والمناطق الساحلية بداية من أبو سلطان حتى كسفريت.

وأكد رئيس شركة "مياه القناة"، أن أعمال التوسعات بمحطة معالجة الصرف الصحى بفايد تعتبر من أهم المشروعات القومية في مجال الصرف الصحي بمحافظة الإسماعيلية لخدمة عدد من القرى بمركز ومدينة فايد ، وذلك لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى في مجال الصرف الصحي ، بالإضافة إلى استمرار عمل الشركة فى تطوير محطات الصرف مياه الصرف الصحي القائمة، وتحسين جودة مياه الصرف الصحي المعالجة والالتزام بكافة المعايير والقوانين المنظمة.



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت الى اهمية تضافر كافة الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى فى إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بخدمة المناطق الريفية وتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذ كافة التدخلات التنموية المطلوبة لرفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى والتوابع.

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