تعذيب وربط بالحبال.. كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس

على مدار الأيام القليلة الماضية، شهد الشارع المصري تجاوزات كبيرة من المواطنين غير المؤهلين لتقديم خدمات من قبل مصحات علاج الإدمان تعمل دون رقابة قانونية، وتعتمد فلسفة عمل تلك المصحات على تقديم أدوية دون إشراف طبي مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة ، وتحقيق أرباح خيالية على حساب أرواح الشباب، علاوة على كون هذه المصحات غير مؤهلة لاستقبال المرضى والتعامل الآدمي .

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مسئولي مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة عين شمس، تعمل دون ترخيص، ، لتسببهم فى وفاة أحد المودعين بالمصحة حيث تلقت مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة عين شمس يفيد ورود بلاغ من مواطن، مقيم بدائرة القسم قرر بوفاة نجله، مقيم بذات العنوان بمسكنه.

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وبالانتقال والفحص عُثر على الجثة، وتبين وجود آثار تقييد باليدين وبها إصابات وكدمات بالجسم، وبسؤال المبلغ قرر بقيامه بإيداع نجله بإحدى المصحات الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس في القاهرة لعلاجه من الإدمان، وعقب ذلك ورد له اتصال هاتفي من القائمين على علاج نجله مفاده تدهور حالته الصحية ورغبتهم في نقله لإحدى المستشفيات.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين للأجهزة الأمنية في القاهرة أن المصحة غير مرخصة ، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 من مسئولي المصحة ، لأحدهم معلومات جنائية، تم استهداف المصحة وأمكن ضبطهم ، و بمواجهتهم اعترفوا بأنه حال تواجد المتوفى بالمصحة لتلقي العلاج حدثت له حالة هياج شديدة ، فقاموا بتوثيقه باستخدام " حبل " بدعوى السيطرة عليه وتعدوا عليه بالضرب بالأيدي محدثين ما به من إصابات، إلا أنه تعرض لحالة إعياء شديدة فقاموا بنقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه إلا أنه توفى قبل وصوله ، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن: “كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع. وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

ولمزيد من التفاصيل حول كواليس مقتل شخص داخل مصحة عين شمس شاهد الفيديو التالي..