الزيات : سنغافورة خفضت استهلاك الكهرباء في الشوارع لـ25% .. فيديو

قال المهندس أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، إن المدن الذكية نتاج طبيعي للتطور الكبير في التكنولوجيا.



وأضاف الزيات خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، حتى المدن الذكية نفسها شهدت تطورا، حيث انتقلت من تقديم الخدمات بصورة أفضل، إلى الربط المعلوماتي الكامل بين المدن الذكية وبعضها البعض.

وتابع قائلا:" البنية التحتية، تواجه مشكلات صيانة المرافق على مستوى العالم خاصة أن المرافق تكون تحت الأرض".



وأضاف قائلا:" فى المدن الذكية، بدأت تعتمد على تكنولوجيات معينة لإكتشاف مشكلة المرافق قبل حدوثها".

وأوضح أحمد الزيات عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، من مميزات المدن الذكية على تخفيض الاستهلاك، فعلى سبيل المثال استطاعت سنغافورة تخفيض استهلاك الكهرباء فى الشوارع لـ 25%.