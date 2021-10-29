لدينا 6 سدود.. محافظ شمال سيناء يكشف استعدادات استقبال الأمطار |فيديو

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء في حالة وجود الأمطار أو السيول.

وتابع عبد الفضيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" لدينا خطة موضوعة على مستوى المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول.

وأوضح محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء:" هناك 3 مراحل لمواجهة السيول أولها مرحلة ما قبل موسم الأمطار والسيول وهذه المرحلة التي نسير عليها الآن هي مرحلة تطهير المجاري، وعمل السدود التحويلية وإعادة توزيع المهمات والأدوات التي تستخدم في هذا الأمر وتوزيع أدوات الإغاثة .

وأشار إلي أن المرحلة الثانية مرحلة السيول ونزول الأمطار ولها إجراءات خاصة حيث نجهز السدود ولدينا 6 سدود مختلفة الأحجام وتجهز هذه السدود لتخزين أكبر قدر من المياه داخلها بجانب سدود تصادمية".

وأكمل:" ا المرحلة الثالثة ما بعد السيول وهى مرحلة تأخذ وقت بعض الشئ حيث نرتب المناطق التي عزلت بسبب السيول وطرق الاستفادة من مياه الأمطار المخزنة داخل السدود .