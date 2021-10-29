عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لدينا 6 سدود.. محافظ شمال سيناء يكشف استعدادات استقبال الأمطار |فيديو

استعدادات الامطار
استعدادات الامطار

كشف اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء في حالة وجود الأمطار أو السيول.

وتابع عبد الفضيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" لدينا خطة موضوعة على مستوى المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول.

وأوضح محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء:" هناك 3 مراحل لمواجهة السيول أولها مرحلة ما قبل موسم الأمطار والسيول وهذه المرحلة التي نسير عليها الآن هي مرحلة تطهير المجاري، وعمل السدود التحويلية وإعادة توزيع المهمات والأدوات التي تستخدم في هذا الأمر وتوزيع أدوات الإغاثة .

وأشار إلي أن المرحلة الثانية مرحلة السيول ونزول الأمطار ولها إجراءات خاصة حيث نجهز السدود ولدينا 6 سدود مختلفة الأحجام وتجهز هذه السدود لتخزين أكبر قدر من المياه داخلها بجانب سدود تصادمية".

وأكمل:" ا المرحلة الثالثة ما بعد السيول وهى مرحلة تأخذ وقت بعض الشئ حيث نرتب المناطق التي عزلت بسبب السيول وطرق الاستفادة من مياه الأمطار المخزنة داخل السدود .

محافظ شمال سيناء فصل الشتاء المياة موسم الأمطار دى ام سى

ترشيحاتنا

حدث افتراضي.. تفاصيل الإعلان عن أفضل 10 كتب لعام 2021

أسباب ضيق الرزق .. أمر عظيم نهت عنه الإفتاء| فيديو

كادت تلقيها في القمامة.. مسنة تكتشف ماسة نادرة قيمتها بالملايين

دراسة : بخاخات الستيرويد الأنفية تحمي من عدوى فيروس كورونا 22%

حقوق عين شمس تعلن تعليمات مهمة لـ طلاب الشعب الثلاث بشأن المصروفات

جديد في مصر .. سيتروين تطرح نسختها C4 موديل 2022| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أنا بخير.. أشرف زكي يكشف سبب إصابته بفقدان ذاكرة في مهرجان الجونة "خاص"

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

السعودية تطرد السفير اللبناني بعد تصريحات جورج قرداحي

دون الإضرار بالفئات الأكثر احتياجا .. مصطفى مدبولي: الدولة تدرس تدابير خفض الدعم على رغيف الخبز

أفية فيلم وقفة رجالة يضع بيومي فؤاد في أزمة مع السعوديين و تركي آل الشيخ.. التفاصيل الكاملة

علماء فلك يحذرون من عاصفة شمسية تضرب الأرض غدا .. تفاصيل

مدبولي: رفع حالة الطوارئ يعكس حالة الاستقرار بالبلاد ونجاح الحرب على الإرهاب

كقصص الخيال.. تفاصيل عجيبة في جريمة قتل مليارديرة ومساعدها المصري بـ مونت كارلو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"زهرة سوريا".. من هي شرارة الانطلاقة لليوم العالمي لضحايا الشرف؟

ميرسي "تاو".. عشاق الشياطين الحمر يحتفلون بأسد جنوب إفريقيا وسر الرقصة السحرية.. صور

الرومانسية في حياة عميد الأدب العربي.. طه حسين وزوجته: ما بيننا يفوق الحب

بعد اعتدائه على والدتها.. انفصال جيجي حديد وزين مالك

فيديو

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

بعد إعلان خطوبته.. سر عدم زواج محمد محي رغم بلوغه 50 عاما.. فيديو جراف

فيديو جراف.. رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"..فما القصة

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ