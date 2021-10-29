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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تطالب المسجلين لاستكمال الدراسة بالمراكز الثقافية بسداد المصروفات

الاوقاف
الاوقاف

شددت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الجمعة، على المسجلين لاستكمال الدراسة بالمراكز الثقافية (الفرقة الثانية)، سرعة التوجه إلى المراكز الثقافية المسجلين بها لسداد المصروفات الدراسية، وقدرها (800 ج) لهذا العام الدراسي 2021/2022م ، وذلك في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ الإعلان، مع التأكيد على عدم قبول أحد بعد هذا الموعد ، حيث يتم إعداد الأماكن و البرامج الدراسية و تحديد كونها حضورا فعليًّا أو عن بعد بناءً على عدد من يقومون بسداد المصروفات في الوقت المحدد .

أسماء الملتحقين

وفيما يتعلق بأسماء من لهم حق التوجه إلى المراكز لسداد المصروفات فأعلنت الوزارة الآتي :

1. - إبراهيم حسن محمد - الاستقامة - الجيزة

2. - إبراهيم عبد السميع محمد إبراهيم - الاستقامة - الجيزة

3. - إبراهيم محمد إبراهيم - الاستقامة - الجيزة

4. - أيمن أحمد عيد شاهين - الاستقامة - الجيزة

5. - جمال عبد المجيد أحمد - الاستقامة - الجيزة

6. - حسن عبد التواب فولي - الاستقامة - الجيزة

7. - حمدى بدر سلامة - الاستقامة - الجيزة

8. - رجاء محمد عبد العزيز - الاستقامة - الجيزة

9. - رؤوف أحمد محمد أحمد - الاستقامة - الجيزة

10. - سعدية أبو الفتوح محمد - الاستقامة - الجيزة

11. - شعبان فتحى عثمان - الاستقامة - الجيزة

12. - عبد الناصر أحمد النحراوي - الاستقامة - الجيزة

13. - عصام سعد محــمد - الاستقامة - الجيزة

14. - عفاف عبد الغني كامل - الاستقامة - الجيزة

15. - على فـــتوح علـــى - الاستقامة - الجيزة

16. - عمر عبد الفتاح عبد العال - الاستقامة - الجيزة

17. - عمرو سعيد كامل - الاستقامة - الجيزة

18. - غادة حسين حامد - الاستقامة - الجيزة

19. - محمد أحمد فؤاد علي - الاستقامة - الجيزة

20. - محمد صبري حسين - الاستقامة - الجيزة

21. - محمد طـــه أحمد - الاستقامة - الجيزة

22. - محمود إبراهيم أحمد - الاستقامة - الجيزة

23. - مصطفى علي أبو ذكري - الاستقامة - الجيزة

24. - مصطفى محمد صديق - الاستقامة - الجيزة

25. - نصرة سعد حســــــن - الاستقامة - الجيزة

26. - هانى إسماعيل طــــه - الاستقامة - الجيزة

27. - هاني عبد الله محمد شعيب - الاستقامة - الجيزة

28. - وفاء عبد الوهاب عبد الوهاب - الاستقامة - الجيزة

29. - ياسر حسين عبدالرحيم - الاستقامة - الجيزة

30. - إبراهيم السيد إبراهيم القصاص - الإسكندرية

31. - أحمد عبد العزبز رياض زيدان - الإسكندرية

32. - أحمد محمد إسماعيل محمد - الإسكندرية

33. - أحمد محمد كمال محمد عيسي - الإسكندرية

34. - أحمد محمود أحمد محمد حسنين - الإسكندرية

35. - اسامه محمد بخيت السيد حسن - الإسكندرية

36. - إسراء محمد محمود خضيري - الإسكندرية

37. - إسلام أحمد محمد محمد غلاب - الإسكندرية

38. - أشرف عبدالكريم محمود عميره - الإسكندرية

39. - أمل السيد حمزة عبد العال - الإسكندرية

40. - أمل سمير سعيد عبد الرحمن - الإسكندرية

41. - أمنيه ممدوح يوسف محمد - الإسكندرية

42. - أميرة سعيد محمد حسن - الإسكندرية

43. - بسمة عبد الرحيم محمد أحمد - الإسكندرية

44. - بشير عبد المجيد محمد عبد الجليل - الإسكندرية

45. - جاسر أحمد بدر محمد - الإسكندرية

46. - حازم عبدالرحيم عبدالهادي هندي - الإسكندرية

47. - حبيبة ماهر علي الزيني - الإسكندرية

48. - حسن سعيد عبد الحميد رفاعي - الإسكندرية

49. - حمدي أحمد عثمان عبدالغفار ابوأحمد - الإسكندرية

50. - خميس محمد سالم السيد مبارك - الإسكندرية

51. - داليا إبراهيم يوسف محمد - الإسكندرية

52. - داليا عبد الباسط سيد - الإسكندرية

53. - رانيا حلمي محمد سليم - الإسكندرية

54. - رانيا عبد المولى محروس - الإسكندرية

55. - رضوى سيد امين عبد الحميد - الإسكندرية

56. - زينات أحمد عبد الهادي سعد - الإسكندرية

57. - زينب محمود أحمد حسنين - الإسكندرية

58. - سحر فوزي أحمد عبد الوهاب - الإسكندرية

59. - سحر محمد حسن منصور - الإسكندرية

60. - سعيد عبد الرؤوف سالم عبد الرؤوف - الإسكندرية.

كما شددت على ملء الإقرار التالي وتقديمه إلى المركز . -

 

الأوقاف الجمعة المراكز الثقافية المصروفات الدراسية

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