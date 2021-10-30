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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لأول مرة داخل مستشفيات جامعة عين شمس.. روبوت يجري جراحة لمريض

صدى البلد

كشف الدكتور هشام أنور أستاذ جراحة المخ والأعصاب، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، تفاصيل  إجراء أول عملية جراحة روبوتية على مريض في مصر الأسبوع المقبل.

 

وقال هشام أنور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مصر تستطيع" تقديم الإعلامي أحمد فايق، والمذاع عبر قناة  "دي ام سي"،:"الروبوت لن يكون بديلًا للطبيب الجراح، لكنّه أداة مساعدة، موضحا أنّ الروبوت يملك إمكانيات أكبر من الجراح، وذلك في دقة اليد الإلكترونية التي تكون مقاييسها أكثر دقة من اليد البشرية.

 

ونوه إلي أن العملية تكون أكثر دقة ومضاعفات أقل، مع إقامة للمريض فترة أقل في المستشفى، وبالتالي يكون المريض قد استفاد من هذه التقنية الحديثة.

 

وأكد أستاذ جراحة المخ والأعصاب،  أن الروبوت المتوفر حاليًّا يجري عمليات جراحية خاصة بالجراحة العامة مثل استئصال المرارة وعمليات للقولون وعمليات في الكبد، وأيضًا جراحات أمراض النسا وجراحات المسالك البولية.

 

عمليات جراحية المخ والاعصاب جراحة المخ والأعصاب أحمد فايق مصر تستطيع

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