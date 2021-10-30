شيكابالا: اتمنى استمرار بنشرقي وقدمت التماسا على عقوبتي

أعرب محمود عبد الرزاق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن أمنيته باستمرار أشرف بن شرقي مع صفوف الفريق لحين اعتزاله.

وقال شيكابالا في تصريحات لفضائية “ أون تايم سبورتس”، :" أشرف بن شرقي من الأعمدة الأساسية بفريق الزمالك وأمل في تجديد تعاقده".

وعن أزمة إيقافه قال محمود عبدالرازق شيكابالا:" مفيش قضية أصلا ورئيس الاتحاد اعترف ان مفيش أزمة ".

وتابع:" مش طالب غير حقي وأنا رايح أتوج بالدوري وفرحان وقدمنا التماس جديدا ومنتظر الرد عليه ".

شيكابالا: لم نتأثر بوقف القيد وتعاهدنا على التتويج بالبطولات

أكد محمود عبدالرزاق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الفريق أصبح أقوى في الموسم الحالي خصوصا عقب عودة اللاعبين المعارين “ مصطفي فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد”.

وأضاف شيكابالا في تصريحات هاتفية لفضائية" اون تايم سبورتس 2"، أن إيقاف القيد وحرمان الزمالك من إبرام صفقات جديدة لن يؤثر على الفريق نظرا لوجود عناصر مميزة في الوقت الحالي.

وأكد أن لاعبي الفريق تعاهدوا على التتويج بكافة البطولات خلال الموسم الحالي متابعا:" تعاهدنا على التتويج بدوري أبطال افريقيا هذا الموسم والحفاظ على لقب الدوري".

وأشاد شيكابالا بالمدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون:" من أحسن المدربين إللي اتمرنت معاهم ويقدر يوقفك على رجلك ".

أوباما في الهجوم .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الزمالك التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.



وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد .

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي .

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.