عمر الغنيمي: شكرًا لكل أعضاء سموحة على ثقتهم الغالية

نائب رئيس النادي

أعرب الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عن سعادته الغامرة بالحضور الكثيف من قبل أعضاء نادي سموحة، وشكرهم لجميع أعضاء النادي على ثقتهم في شخصه.

وأكد الغنيمي أنه سيبذل كل ما في وسعه خلال الفترة المقبلة من أجل تأكيد ثقة أعضاء النادي، مشيرَا إلى أن ما حدث اليوم بمثابة "مظاهرة حب" في حب سموحة، وكان المشهد رائعًا بحضور كبار السن والشباب والسيدات والأطفال، وحرص الجميع على الحضور حبًا في سموحة.

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وأشار الغنيمي إلى أن الجهة الادارية اليوم بذلت مجهودًا كبيرًا جدًا في نجاح منظومة العمل داخل سموحة في يوم الجمعية العمومية.

وأضاف أن شباب سموحة يجب أن نفخر بهم نظرًا للمجهود الكبير الذي بذلوه خلال الانتخابات، فهم يعملون بانتماء قوي للنادي الأمر الذي يدفعهم للعمل ليلًا ونهارًا لخدمة سموحة وأعضائه.

ونجح الغنيمي بالفوز بمقعد نائب الرئيس في الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، وسط حضور كثيف من أعضاء الجمعية العمومية.