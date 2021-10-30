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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتعايرينى ولا أيه.. محمد كيلانى يكشف سر مشاركته هيفاء وهبى لـ3 أعمال فنية

محمد كيلانى
محمد كيلانى

حل الفنان محمد كيلانى  اليوم الجمعة ببرنامج أبلة فاهيتا والمذاع عبر فضائية اون اى .


قال الفنان محمد كيلانى ، إن فيلم بحر النجوم الذى شارك فيه فى عام 2008 كان يتم التعامل معه بمثابة فيلم أجنبى وتم وضعه فى 6 صالات سينما فقط ، مشيرا إلى أن الفيلم فشل ولم ينجح .

 

ووجهت أبلة فاهيتا سؤالا للفنان محمد كيلانى مازحة ، خلال حلقتها اليوم ببرنامج أبلة فاهيتا  عبر فضائية اون اى قائلة " مثلت مع هيفاء وهبى 3 مرات ده كان بناء على رغبتها ولا ايه ؟ ورد الأخير أتمنى يكون كده فعلا .

 

وعلقت أبلة فاهيتا على عدم ظهور محمد كيلانى مع الفنان عادل إمام فى مسلسل عوالم خفية على الرغم من أنه كان ابنه فى المسلسل ليرد محمد كيلانى مازحا : انتى جيبانى تعايرينى ؟ ..


كما تغزلت أبلة فاهيتا فى الفنان محمد كيلانى خلال حلقتها اليوم عبر برنامج أبلة فاهيتا  فى قصة شعره الجديدة وذقنه معقبة " حاجة تمبريلك خالص" ثم هنئته على زواجه الذى تم مؤخرا .


وعبرت أبلة فاهيتا عن دهشتها من صور عقد القرآن التى لم تظهر فيها زوجته واكتفوا بوضع ايديهما فقط بخاتم الزواج كما أنه ظهر فى صور شهر العسل بمفرده دون ظهور زوجته وعقبت فاهيتا : "إيه الغموض ده هى العروسة عليها تار ؟ ..

محمد كيلاني هيفاء وهبي عادل إمام يوم الجمعة النجوم أبلة فاهيتا

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