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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يكشف تفاصيل جديدة في أزمة سبورتنج لشبونة وكريستيان جروس

شيكابالا
شيكابالا

كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك عن تفاصيل جديدة فى قضية نادى سبورتنج لشبونة البرتغالي الخاصة باللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا إضافة الى قضية السويسري كريستيان جروس المدير الفنى السابق للقلعة البيضاء.

 

قال عمرو أدهم فى تصريحات تليفزيونية: نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي طالب بمستحقاته المالية من الزمالك بعد عودة محمود عبدالرازق شيكابالا في عام 2015 وتم سداد 140 ألف دولار فقط من قيمة مستحقات الفهد الأسمر.

 

أضاف عمرو أدهم: قضية سبورتنج لشبونة البرتغالي في المحكمة الرياضية الدولية بعدما تم الاستئناف من قبل النادي البرتغالي والجميع ينتظر القرار النهائي.


وعن قضية السويسري كريستيان جروس قال عمرو أدهم : ننتظر حيثيات الحكم والخاصة بالمدرب السابق مشيرا إلى أن البرتغالي جايمي باتشيكو حصل على حكم بقيمة مليون و700 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة ونسعى إلى جدولة المستحقات قبل توقيع عقوبة على النادي.

 

كان محمود عبدالرزاق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أكد أن الفريق أصبح أقوى في الموسم الحالي خصوصا عقب عودة اللاعبين المعارين “ مصطفي فتحي ومحمد أوناجم وعمر السعيد”.

 

وأضاف شيكابالا في تصريحات هاتفية لفضائية" اون تايم سبورت 2"، أن إيقاف القيد وحرمان الزمالك من إبرام صفقات جديدة لن يؤثر على الفريق نظرا لوجود عناصر مميزة في الوقت الحالي.

 

وأكد أن لاعبي الفريق تعاهدوا على التتويج بكافة البطولات خلال الموسم الحالي متابعا:" تعاهدنا على التتويج بدوري أبطال افريقيا هذا الموسم  والحفاظ على لقب الدوري".

 

وأشاد شيكابالا بالمدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون:" من أحسن المدربين إللي  اتمرنت معاهم ويقدر يوقفك على رجلك ".

 

أوباما في الهجوم .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

 

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الزمالك التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب  استعدادا لخوض لقاء  طلائع الجيش المقرر لها يوم الأحد المقبل  باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.


وتضم القائمة كلا من :


حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد .

 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة  - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

 

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور  - محمد أوناجم - مصطفى فتحي .

 

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.

 

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