في عيد ميلاد المنتج رياض العريان.. نجله مخرج معروف وتزوج نجمة مصرية شهيرة

يحل اليوم ذكرى ميلاد المنتج الفلسطيني رياض العريان ، والذى شارك فى إنتاج عدد من الاعمال التليفزيونية والسينمائية فى مصر .

رياض العريان منتج فلسطيني ولكنه عاش حياته بمصر وهو والد المنتج والمخرج طارق العريان.

رياض الهريان ونجله وأحمد زكى

قدم رياض العريان عدد من الاعمال الهامة ومنها في فيلم الإمبراطور1990 ، للفنان أحمد زكى ، و مسلسل موسى بن نصير1983 مسلسل حصاد الشر 1984، وفيلم الباشا 1993 وهو من بطولة أحمد زكى ومن إخراج نجله طارق العريان ، بالإضافة الى مسلسل الفتوحات الإسلامية 1981.

ألف رياض العريان 7 أعمال بين السينما والتليفزيون، منها فيلم همسات الليل في عام "1977"، ومسلسل الفتوحات الإسلامية في عام "1981"، ومسلسل الغصب في عام "1978".

المخرج طارق العريان

تزوج المنتج رياض العريان من الممثلة الشهير عفاف شعيب وحدث الانفصال بينهم بعد فترة طويلة من الزواج ، وأنتج لها عدد من الاعمال الفنية .

أكدت الفنانة عفاف شعيب بان المخرجان حسين كمال ومجيدة نجم نصحها بالزواج برجل يحميها في مجال عملها، فتزوجت المخرج رياض العريان ، مشيرة إلى أنه بالفعل وقف بجانبها وساندها.

صورة من زفاف رياض العريان وعفاف شعيب

وكشف الفنانة عفاف شعيب ان بعد الانفصال حاول المنتج رياض العريان العودة لها مرة أخرى الا ان والدتها قامت بعرقلة تلك العودة .

وتابعت “ عفاف شعيب ” فى أحدى الحوارات التليفزيونية ان زواجها من رياض العريان كاد ان يضيع منها فرص فنية هامة ، حيث كان يحاول مكتبه ان يدعى انها خارج البلاد فى حال رغبة أحدى المنتجين من التعاقد معها ، مؤكداً انه كان يغير من نجاحها فى حال تعاونها مع منتج اخر .