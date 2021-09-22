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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوستالجيا| 36 عاما.. حبس عفاف شعيب وضربها لـ خالد زكى فى الشهد والدموع

مسلسل الشهد والدموع
مسلسل الشهد والدموع

يعد مسلسل “الشهد والدموع” احد روائع المخرج القدير الراحل إسماعيل عبد الحافظ والمؤلف القدير أسامة أنور عكاشة، والذى يمر على عرضه حاليا 36 عاما حيث تم عرض الجزء الثانى من العمل فى عام 1985، وهو العمل الذى ضم كوكبة كبيرة من النجوم ولعل من ابرزهم خالد زكى ويوسف شعبان وعفاف شعيب ومحمود الجندى ونوال أبو الفتوح ورجاء حسين ونبيل دسوقى وصبرى عبد المنعم. 

وفى التقرير التالى نرصد كواليس هذا العمل والذى يعد من الأعمال المهمة التى اشهرت جيل جديد من النجوم ووضعتهم فى مصاف النجومية فى الدراما. 

وكانت كشفت الفنان عفاف شعيب فى لقاءات تليفزيونية لها عن بعض كوالي العمل حيث قالت : "أتذكر كيف بدأت قصتى مع مسلسل «الشهد والدموع»، كلمنى وقتها إسماعيل عبد الحافظ، وقال لى: «الجزء الثانى من الشهد والدموع سوف تقدمين زينب، وهى أم لشباب كبار»، لم أهتم بموضوع السن أبداً رغم أن أولادى فى المسلسل فى سنى وأكبر منى، أنا وليلى وماجدة حمادة فى العمر نفسه، والراحل محمود الجندى أكبر منى، لكن لم يشغل بالى هذا أبداً بقدر ما كان يشغلنى كيف أظهر أماً لشباب كبار.

رفض كريمة مختار 

وأضافت عفاف شعيب : وكان ردى وقتها على إسماعيل عبد الحافظ ما زالت صغيرة فى الثلاثينات ولن أقدم دور الأم، وهو ما دفع المخرج لعرض الدور على كريمة مختار، والتى تحدثت مع إسماعيل عبد الحافظ وقالت له إن عفاف لا بد أن تكمل الدور، وإنها ستتحدث معى، ووجدتها تتصل بى على التليفون الأرضى وقالت لى عفاف إنتى عارفة أنا بحبك، قولت لها طبعا، وسألتنى ليه رفضت الشهد والدموع، قلت لها لم أرفض، ولكن كيف أقدم دور أم خالد زكى ومحمود الجندى! فقالت لى اسمعى الكلام واعمليه هيبقى علامة من العلامات وعملت الدور والحمد لله نجح والمشكلة أن المخرجين بدأوا ينظرون لى على أنى أم". 

حبس عفاف شعيب 

وأوضحت عفاف شعيب : كانت كواليس المسلسل رائعة جداً، إسماعيل عبد الحافظ وأسامة أنور عكاشة مثقفان جداً، وعلى علم وأدب وأخلاق، ويقدران الممثل الصغير قبل الكبير، وهناك مشهد حدث فى الكواليس لن أنساه أبداً، عندما كنت مريضة بالفعل، وأنا أصور مشهد “زينب” مريضة فيه، ودخلت غرفة النوم لأستريح قليلاً من تعبى، ولم يعلم أحد أننى فى الغرفة، وانتهى التصوير فى الصالة وأغلقوا الاستوديو وانصرفوا، وكان وقتها التصوير فى استوديو 10 بالتليفزيون، ونسيونى فى الاستوديو، والجميع كان يبحث عنى خارج الاستوديو، واستيقظت فى الظلام، ولم يكن هناك موبايل، طبعاً صرخت بصوت عالٍ، والحمد لله سمعوا صوتى، وفتحوا لى.

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ضرب خالد زكى 

كما كشف خالد زكى بعض كواليس العمل وخاصة مشهد ضربه من قبل عفاف شعيب وذلك فى لقاء له ببرنامج "بوضوح" قائلا: أولا انا وعفاف أصدقاء منذ سنوات وكنا نصور مشهد سويا ضمن مشاهد  مسلسل "الشهد والدموع" ومن المفترض ان عفاف تضربني علي وجهي، لكنها كانت خجولة لذلك "انا استفزتها عشان نصور المشهد"، فقامت عفاف بضربي علي وجهي حقيقة، وشعرت بالألم.

 أحداث مسلسل الشهد والدموع

وتدور أحداث مسلسل “الشهد والدموع” بعد أن تطورت الخلافات بين الشقيقين حافظ وشوقي رضوان في نهاية الجزء الأول واستيلاء حافظ على كل أموال أخيه شوقي فيموت كمدًا وحزنًا، نجد زينب تقاسي من بعده في حياتها مع أبنائها، ويعيشوا معاناة الفقر، وتقوم زينب رغم كل الصعوبات بتربية أبنائها الأربعة تربية مثلى، وترسخ بداخلهم ضرورة استرجاع حق والدهم المسلوب من عمهم الظالم، وعندما يكبر الأبناء، تتطور الأمور بعد لقائهم بأبناء العم.

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