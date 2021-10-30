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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكاجوال.. إطلالة جذابة لـ هالة صدقي عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانةهالة صدقي صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

و ظهرت هالة صدقي بإطلالة جذابة بالكاجوال  ، مما حازت علي اعجاب متابعيها 

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هالة صدقي تفاجئ جمهورها بمظهر مختلف في أحدث ظهور

يذكر ان عبرت الفنانة،هالة صدقي،عن سعادتها بتغيير مظهرها لشكل مختلف وجديد لأول مرة،ونشرت فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وقالت صدقي من خلال الفيديو:"أي انسان مش الفنان بس لازم يغير من شكله كل شويه علشان ما يزهقش من نفسه ، من زمان ما عملتش شعري كده اتمني يعجبكم التغير ، شكرا نجلاء من شباب وولاد محمد الصغير ، اصحابي هنا اللي هيقولو رأيهم".
 

وقالت الفنانة هالة صدقي، أنها تسافر إلى مهرجانات كثيرة، وتجد مشكلات دائما في التواصل مع الضيوف وعروض السينما وغيرها من المشكلات المتوقعة، لافتة إلى أن مهرجان الجونة مختلف لأنه مهرجان فني سياحي ويعبر عن مصر.

وأضافت هالة صدقي خلال برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»، ويقدمه الإعلامي «هاني عبد الرحيم»: « المهرجان مهم لمصر لأنه يشجع على تنشيط السياحة والفن» منوهة بأن أغلب مدن البحر الأحمر القريبة من الجونة تعمل في موسم مهرجان الجونة.

وأشارت هالة صدقي، إن الهجوم على الاعلامية بوسي شلبي، غير مبرر لان رواد السوشيال ميديا يتصيدون الأخطاء للآخرين.

وأُسدل  الستار على فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم، بمشاركة كبيرة من النجوم والنجمات، الذين يتألقوا على الريد كاربت بإطلالات أنيقة ومتميزة.

وعلى مدار 7 أيام منذ انطلاق المهرجان  ، طلّت النجمات بإطلالات متنوعة وجاذبة خطفت الأنظار كالعادة، وتصدرت اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، إما لجمال الإطلالة أو لجراءتها أو لغرابتها أو غيرها.

وفي حفل الختام، تسعى النجمات إلى الظهور على السجادة الحمراء بأبهى إطلالة، وتزينها بأفضل الإكسسوارات والمكياج، حتى تخطف الأنظار وتأسر القلوب.

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