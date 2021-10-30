مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

انتشر مقطع فيديو غريب لـ نعامة تجري بحرية وسط شارع مزدحم في باكستان وكأنها على موعد لا يمكن تفويته.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحادث الغريب في مدينة لاهور الباكستانية، حيث كانت النعامة تركض وسط الزحام.

فينما النعامة تجري في وسط شارع مزدحم كانت السيارات والمركبات ذات العجلتين تمر بها بشكل قد يعرضها للخطر.

حصد الفيديو أكثر من 97000 مشاهدة منذ تحميله يوم الاثنين الماضي، وأثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفها أحد المستخدمين بأنها “مستعجلة”.

كما تساءل بعض المستخدمين عما إذا كان الطائر قد هرب من حديقة حيوان وتعاطفوا قائلين "المسكين قد يكون مرعوبًا للغاية".

هروب النعام في باكستان

وبالفعل زعم تقرير إخباري محلي أن هناك نعامة ثانية على الطريق، ومع ذلك، ليس من الواضح كيف انتشرت تلك الطيور في شوارع لاهور.

طاردت مجموعة من الناس النعامتين في محاولة للإمساك بهما من أجل حمياتهم وإنقاذهم، ومع ذلك مات أحد الطائرين بسبب الاختناق بعد أن حاول شخص ما الإمساك به.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية أن رجلاً أمسك الطائر من رقبته مما أدى إلى تقلص القصبة الهوائية وخنقها حتى الموت، وأكدت السلطات أنه صدر أمر بفتح تحقيق في الحادث.