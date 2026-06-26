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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بالمر: لست حزينًا على استبعادي من قائمة منتخب إنجلترا

بالمر
بالمر
مجدي سلامة

أكد كول بالمر، نجم تشيلسي، أنه لا يشعر بأي استياء من قرار المدير الفني لمنتخب إنجلترا، توماس توخيل، باستبعاده من قائمة "الأسود الثلاثة" المشاركة في كأس العالم 2026، مشيرًا إلى أنه يتمنى التوفيق للمنتخب في مشواره بالبطولة.

وجاء استبعاد بالمر من القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبًا بشكل مفاجئ، إلى جانب عدد من الأسماء البارزة، أبرزها فيل فودين، ولوك شو، ولويس هول، وهاري ماجواير، بعدما فضل توخيل الاعتماد على خيارات أخرى.

وفي تصريحات لمجلة" iD" البريطانية، قال بالمر: "لست حزينًا على قرار لا يمكن تغييره، وأتمنى أن ينجح المنتخب في التتويج بكأس العالم".

وأضاف: "سأستغل الصيف للحصول على قسط من الراحة، وهي المرة الأولى التي أتمكن فيها من ذلك منذ ثلاث أو أربع سنوات، ثم سأعود لممارسة ما أحب وهي كرة القدم. وإذا لم أكن مشغولًا، فسأحرص على متابعة مباريات البطولة".

مشوار تشيلسي

ومن المنتظر أن يبدأ تشيلسي مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة فولهام خارج ملعبه يوم 24 أغسطس، قبل أن يخوض أولى مبارياته على ملعب "ستامفورد بريدج" أمام برايتون.

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