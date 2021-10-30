‏HONOR تقدم هاتفها الجديد لتصوير "الفلوج " لأول مرة

أعلنت شركة HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا ،عن إطلاق هاتف HONOR 50 في مصر وهو أول هاتف ذكي مخصص لتصوير الفيديوهات القصيرة "الفلوج " ،بمزايا مبهره تقدم لأول مره.

ويتميز الهاتف الجديد بأوضاع متعددة لتصوير الفيديو، منها إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد، وبكل سهولة ليتمكن المستخدم من الاختيار من بين 6 أوضاع للتصوير من أجل الحصول على تجربة تصوير "فلوج " vlog مبهره.

ويأتى تصميم الهاتف مع شاشة منحنية رائعة بزاوية 75 درجة وقياس 6.57 إنش من النوع OLED ليوفر تجربة بصرية واضحه وراحة عند الاستخدام، كما يمتاز بتقنية الشحن السريع بقوة 66 واط والتي تتيح إمكانية الشحن بنسبة تصل إلى 70% خلال 20 دقيقة فقط إلى جانب البطارية الجبارة سعة 4300 مللي أمبير.

ويأتي هاتف HONOR 50 بسعر 8999 جنيه (8GB+256GB) وبسعر 7999 جنيه (6GB+128GB) مع مجموعة ألوان مذهلة وهي الكريستالي اللامع، الأخضر الزمردي وأسود منتصف الليل ، كما سيتوفر إصدار (6GB+128GB) من HONOR 50 بلون كود مدون بحروف وتصميم مبهر ومخصص لهواتف HONOR فقط.

وقال المدير التنفيذي لشركة HONOR في مصر خلال مؤتمر صحفى "كان هدفنا وراء إطلاق هاتف HONOR 50 هو زيادة الوعي لدى جميع المهتمين بعلامة HONOR في مصر ،حيث قمنا بخلق انطباعا رائعاً بين الوكلاء والموزعين ومعرفة الجهود التي تبذلها HONOR، ومن خلال طرح أول هاتف ذكي لتصوير مدونات الفيديو، نتحمس لتلبية الاحتياجات المتزايدة لصانعي المحتوى .

تم تجهيز هاتف HONOR 50 بستة أوضاع مختلفة لتصوير الفيديو بكاميرات متعددة، مع إمكانية استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية في وقت واحد ، حيث يقدم مزايا عديده لتصوير الفلوج من خلال هاتف هونر ٥٠ ، منها اتاحه خاصية التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية أثناء تسجيل الفيديو بكل حرية