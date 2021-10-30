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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التقى 22 متدربًا أفريقيًا.. عبدالعاطي يؤكد أهمية دعم القدرات الأفريقية لتحسين إدارة الموارد المائية

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري 22 متدربا من عدد من الدول الأفريقية يشاركون في الدورة التدريبية الثانية في مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشأت المائية" والتى ينظمها المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة.

 

ورحب الدكتور عبد العاطى بالمتدربين الافارقة وبوجودهم في مصر ومشاركتهم فى فعاليات اسبوع القاهرة الرابع للمياه.

 

وصرح الدكتور عبد العاطى ان هذه الدورة تعد احد الدورات التدريبية التى تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول الافريقية الشقيقة فى مجال المياه بهدف دعم القدرات البشرية للمتخصصين بالدول الإفريقية بما يسمح بتحسين عملية ادارة الموارد المائية بهذه الدول.

 

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية" تعقد حاليا بمركز التدريب الاقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، وتستمر فعالياتها  حتى يوم ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية على التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة الدورية لها للحفاظ على اتزانها وسلامتها بالاضافة الى الصيانة الدورية لها للحفاظ على المياه.

 

ويشارك في الدورة (٢٢) متدرب من دول (السودان – تنزانيا - الكونغو الديمقرطية  - جنوب السودان - رواندا - بوروندى – مالاوى – غانا - بوركينافاسو – تشاد – الجابون – غينيا كوناكرى – غينيا بيساو – مالى – النيجر – سيراليون - أنجولا) .

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