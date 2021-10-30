عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يضع خطة لمساندة قطاع المقاولات خارجيا ومحليا

صدى البلد

قال المهندس داكر عبد اللاه نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية عضو شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية ان صناعة التشييد والبناء ينشط معها ٩٢ صناعة اخري مختلفة مما يحدث رواجا كبيرا في الصناعة المصرية والتجارة ايضا بشكل كبير.

وأكد المهندس داكر عبد اللاه خلال كلمته أمام مؤتمر مستقبل صناعة التشييد والبناء الذي أقيم بالقاهرة ان قطاع التشييد والبناء واعضاء اتحاد المقاولين شريك اساسي في مجالات التنمية المختلفة في مصر وداعمون لثورة التشييد والبناء بمختلف القطاعات التي تقوم بها مصر حاليا.

وأضاف المهندس داكر عبد اللاه ان عدد شركات المقاولات في مصر قبل عام 2011 كان 46 الف شركة وتراجع عدد الشركات عقب ثورة يناير حوالي 24 الف شركة نتيجة للاحداث التي اثرت على النشاط وعاودت الشركات نشاطها مجددا في ظل ثورة البناء والعمران في مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليصل عدد الشركات حاليا الى قرابة 35 ألف شركة مقاولات.

ودعا داكر عبد اللاه الى ضرورة اعادة النظر في المواد الخلافية في القانون 182 لسنة 2018 حتى يعطي فرصة اكبر لدخول شركات المقاولات في البناء والتعمير وبشكل اكبر خاصة ان قطاع المقاولات يوفر فرص عمل لقرابة 20 مليون مواطن في القطاع الخاص بخلاف القطاع الحكومية الذي يزيد عن 6 ملايين موطن يعملون في قطاع التشييد والبناء .

وأضاف داكر عبد اللاه انه عقب 2011 وتوقف اغلب القطاعات نتيجة للثورة فلم يعد هناك مجال سوى الاتجاه الى العمل في قطاع التشييد والمقاولات ودخلت فئات كثيرة للعمل بقطاع المقاولات وتأسيس شركات مقاولات لأن القانون لم يشترط على تأسيس الشركات شكلها فوجدنا من يحمل فئة موظف سواء دكتور او محامي وغيره يعمل في مهنة المقاولات ويؤسس شركة ولم يعد هناك تخصص في شركات المقاولات . ولابد من اعادة النظر في شروط تأسيس شركات المقاولات.

وعلى جانب آخر اقترح المهندس داكر عبد اللاه دخول مصر بقوة في مشروعات اعادة الاعمار بدول الجوار لابد من ان انشاء مجلس اعلى للشئون العربية والافريقية معني بدخول مصر وشركات المقاولات لاعادة الاعمار في هذه الدولة ويمثل الاتحاد ممثل عن وزارة الخارجية ويضم معه ما يرتبط بهذا من قطاعات واجهزة ومجتمع اعمال .

ونوه داكر عبد اللاه إلى انه اذا استمر فكر التعامل مع قطاع المقاولات على انه قطاع خاص فقط فسنظل نواجه مشاكل في النفاذ الى الدول المجاورة ولابد من وضع غطاء رسمي وشرعي يعطيه صبغة وحصانة القطاع الحكومي لمساندة الشركات المصرية في إعادة الاعمار في دول الجوار .

وناشد داكر عبد اللاه بضرورة مساندة القطاع المصرفي لشركات المقاولات للنفاذ الى الاسواق الخارجية من خلال حزمة من التسهيلات والتيسيرات وكذلك مساندة شركات التأمين لقطاع المقاولات .

وأضاف داكر عبداللاه ان قطاع شركات المقاولات المصرية يفتقر الى وجود معلومات للعمل بالدول الافريقية ولتغطية احتياجاته من خامات او قوانين منظمة للعمل بهذه الدول وسهولة حركة رؤوس الاموال ولابد من توفير هذه البيانات والمعلومات من خلال الاجهزة والجهات المعنية مثل مكاتب التمثيل التجاري على سبيل المثال وطرحها على شركات المقاولات المصرية لتحدد موقفها من التواجد بهذه الاسواق.
 

الاتحاد العام للغرف التجارية القطاع الخاص الصناعة المصرية الاستثمار العقارى المقاولات

ترشيحاتنا

نوستالجيا.. عندما ارتدى الخطيب قميص الزمالك أمام 120 ألف مشجع

الأيدي العاملة.. شعلة نشاط طاقم العمل بجناح مصر في إكسبو دبي| فيديو

الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية يضع خطة لمساندة قطاع المقاولات خارجيا ومحليا

فضل الدعاء وقت نزول المطر .. الإفتاء توضح

أهداها بابا الفاتيكان للرئيس الأمريكي.. تاريخ وثيقة الأخوة الإنسانية

مستحيل تحط عقلها بعقلي.. ياسمينا العلواني تكشف حقيقة الخلاف مع أحلام الشامسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

حكم الجماع بعد العقد وقبل الزفاف .. يحرج الأسرة والفتاة

بـ صور خطوبة سابقة.. والد ياسمين صبري : فيه سر ناس متعرفهوش

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

الطقس اليوم|الأقمار الصناعية: سحب رعدية وأمطار غزيرة فوق القاهرة والدلتا

لبنان.. إلقاء قنبلة علي منزل دكتور بسبب خلافات زوجية

البسوا جاكت والأمطار مستمرة.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. تفاصيل

أول تعليق من فرج عامر بعد خسارته في انتخابات سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تطويل شعر الأطفال الرضع وأخطاء العناية به ..صور

حضور جماهيري كبير .. 30 صورة من حفل محمد حماقي في جامعة الدلتا

على ارتفاع 26 طابقًا.. امرأة تقطع حبل أمان تعلق به عاملي صيانة|فيديو

مستعجلة.. شاهد نعامة تركض بين زحام السيارات ومفاجأة بعد تصويرها |فيديو

فيديو

نشر صور خطوبتها الأولى.. والد ياسمين صبري يكشف المستور

على شكل فطيرة.. عاصفة كوكب تبتلع الأرض على مرة واحدة

فيديوجراف.. مجرم فاشل .. خطط للخطف فقتل وحرق بالصدفة

عارية داخل شوال في البحيرة.. رجل يقتل أمه بطريقة بشعة من أجل المال

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

اﻟﻤﺰﻳﺪ