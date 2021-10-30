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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد خسارته في انتخابات سموحة.. فرج عامر يعلن إنشاء نادٍ جديد

فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عن إنشاء نادٍ جديد، بعد خسارته في انتخابات النادي السكندري، أمس، الخميس.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي  “فيس بوك”: إنشاء نادي جديد يملكةً المهندس  محمد فرج عامر مع مجموعة مستثمرين من خارج مصر والنادي جاهز للشهر فور التقدم باوراقةً إلى وزارة الشباب والرياضةً وهيئة سوق المال".

أول تعليق من فرج عامر بعد خسارته في انتخابات سموحة

7 معلومات عن وليد عرفات رئيس نادي سموحة الجديد

وأظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي – الاجتماعي"، أمس الجمعة، فوز المحاسب وليد عرفات، بمنصب رئيس النادي، بعد صراع شرس مع فرج عامر، وحصد عمر خمس الغنيمي، مقعد النائب، وذلك في الانتخابات التي جرت رغم صدور حكم قضائي من لجنة التسوية والتحكيم الرياضي بتأجيلها لحين الفصل في خطأ الإجراءات، وموقف المستبعدين.


من هو وليد عرفات الفائز برئاسة نادي سموحة
 

وليد عرفات يشغل منصب مستشار للجان الطعن الضريبي بوزارة المالية، ومستشار مالي ومحلل اقتصادي لمجموعة من الشركات ومديرا ماليا لمجموعة الطحان منذ عام 1990 حتى 2001، كما شغل أيضا عضوا للجنة الشباب حتى 2002.

وتقلد وليد عرفات عضوية مجلس إدارة نادى سموحة منذ عام 2002 حتى 2013، والقائم بأعمال أمين الصندوق للنادي من عام 2013 حتى عام 2017، ونائب رئيس مجلس الإدارة من عام 2017 حتى 2021.

وكان محمد السيد مجاهد، المرشح الحاصل على حكم قضائي بإدراج اسمه في كشوف المرشحين على منصب رئاسة مجلس إدارة نادي سموحة "الرياضي - الاجتماعي"، "دون تنفيذ ذلك" دعا أنصاره للمشاركة بقوة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي أقيمت داخل 100 لجنة فرعية، وبلغ من لهم حق التصويت 102 ألفا، و849 عضوًا لدعم "عرفات"، وذلك عبر بيان صحفي صدر عن مركزه الإعلامي، عصر الجمعة.
 

فرج عامر سموحة انتخابات سموحة وليد عرفات نادي سموحة

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أول تعليق من فرج عامر بعد خسارته في انتخابات سموحة

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