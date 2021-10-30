تعليم الكبار بعين شمس: محو أمية 30568 مواطناً وتسهيلات لطلاب الفرق النهائية.. 51 قرية الأكثر فقراً كمرحلة أولى تضم 20 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة

جامعة عين شمس

تعليم الكبار بعين شمس: محو أمية 30568 مواطنًا وتسهيلات لطلاب الفرق النهائية

ضمن حياة كريمة.. 51 قرية الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى تضم 20 محافظة

أصدر مجلس جامعة عين شمس، قرارًا برقم 36، بشأن إلزام الكليات النظرية بمحو أمية مجموعة من الأفراد كشرط أساسي للحصول على شهادة التخرج، وذلك بمعدل محو أمية من شخص لأربعة أشخاص قبل انتهاء سنوات الدراسة بالجامعة، مقابل عدد من المميزات التي على رأسها 250 جنيها نظير محو أمية شخص واحد.

وقال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، إن جامعة عين شمس، إن جامعة عين شمس تدعم وتقدم كافة التسهيلات لطلاب الفرق النهائية للحصول علي شهادة التخرج.

وأكد الدكتور اسلام خلال تصريحاته لـ صدي البلد أنه تم محو أمية (30568) مواطنًا وذلك بمشاركة 7 كليات فقط من كليات الجامعة بمشروع محو الأمية .

وأشار السعيد، إلى أن 7 كليات تشارك بالمشروع وهي: التجارة، الألسن، الحقوق، الآداب، التربية، التربية النوعية، كلية البنات.



وأوضح أن هذه خدمة مجتمعية تقدم، فلابد أن تشارك كل فئات المجتمع فى القضاء على الأمية، لافتا إلى أنه تم وضع خطة لتحفيز الطلاب بدورهم المجتمعى بجانب تقديم حوافز ومزايا نسبية للطلاب.

ونوه مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس ، بأن الجامعة تنظيم ثلاث دورات، دورة يوليو واكتوبر ، ويناير منوها ان الجامعة تقدم تسهيلات لطلاب الفرق النهائية للحصول علي شهادة تخرجهم .

وأضاف الدكتور اسلام ، إن المركز يضم وحدة محو الأمية وتقوم بتنظيم فصول لمحو أمية الكبار داخل الجامعة والبيئة المحيطة بها بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

وتابع الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار، أنه بالإضافة إلى وحدة مواصلة التعليم العام وتستهدف فتح فصول على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي العام للحاصين على شهادة محو الأمية لتدعيم فكرة مواصلة التعليم، منوها أن المركز يحتوي على عدة وحدات أخرها .

تحرص جامعة عين شمس على المساهمة بشكل فعال في حل مشاكل المجتمع لذلك يحرص قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال العديد من الأنشطة والفاعليات على تقديم العديد من الخدمات المختلفة التي يمكنها أن تعمل على الرقي بالمجتمع وتنميته من ناحية، إلى جانب إشراك الطلاب في التفاعل المجتمعي وبذر روح التعاون في نفوسهم ليكونوا أكثر فعالية وخدمة لموطنهم.

ولذك تواصل موقع صدي البلد مع الدكتور هشام تمراز لرصد مشاركة الجامعة ضمن مشروع حياه كريمة.

وقال الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الجامعة تعمل علي 4 اتجاهات بشكل مباشر وهي طبي ،توعوي ،حرفي ومهاري ، ومحو الامية.

وأكد الدكتور هشام تمراز خلال تصريحاته لـ صدى البلد انه منذ شهر يناير الماضي تم تحديد 51 قرية الأكثر فقرا علي مستوي الجمهورية كمرحلة اولي تضم 20 محافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ان مباردة حياة كريمة تضمنت 9 قوافل للقري الأكثر فقرا بالإضافة الي 11 قافلة اخري منتشرة في القاهرة والجيزة بها كافة التخصصات بدأت من يناير حتي أكتوبر الجاري .

وقال الدكتور هشام تمراز ان الجامعة حصدت بقوافل ضمن حياة كريمة علاج 9900 مواطن في قراهم لافتا ان في بضع حالات لم نستطيع علاجهم في أماكنهم تم تحويلهم مباشرة الي مستشفيات الدمرداش وهم حوالي 550 مواطن وعلاجهم بالمجان بالتزامن بنصرف ادوية بالمجان لـ 8300 مواطن بالإضافة الي توفير أجهزة تعوضيه لحوالي 105 مواطن بالمجان.

وأشار نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الي تنظيم 45 ندوة توعوية تم من خلالها توعية المواطنين عن فيروس كورونا وسرطان الثدي والزيادة السكانية وتنظيم الاسرة بالإضافة الي مخاطر السكر والضغط والمخدرات.

لافتا الي الشق الحرفي والمهارى الي الكلية تدمج كلية البنات والزراعة ونوعية عين شمس لتنمية مهارات المواطنين بالإضافة الي تمكين المرأة المصرية وتعليمها التطريز وغيرها من الحرف التي تساعدها في معيشتها وإعالة أسرتها.



تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول جهود الجامعات في مواجهة مشكلة الأمية، وذلك في إطار المشروع القومي للقضاء على الأمية في مصر، وبالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.

وأضاف عبدالغفار أن الجامعات المصرية لديها طاقات بشرية ومادية كبيرة، يمكن الاستفادة منها فى مواجهة هذه المشكلة الخطيرة، مثمنًا نجاح الجامعات المصرية فى محو أمية (230103) مواطن خلال الفترة من أكتوبر 2019 حتى يوليو 2021؛ خاصةً في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن تضاعف أعداد المسجلين من المواطنين تنبئ بنجاحات كبيرة ومتتالية في الأعوام القليلة القادمة.



وأشار التقرير إلى نجاح الجامعات المصرية فى تقديم نماذج مضيئة وتحقيق إنجازات كبيرة في مواجهة مشكلة الأمية، شملت نجاح جامعة عين شمس في محو أمية (30568) مواطن، تليها جامعة المنيا (30484) ثم جامعة المنصورة (27982) الزقازيق (25248) طنطا (22663) جنوب الوادي (17356) أسيوط (14173) دمياط (7474) كفر الشيخ (5773) دمنهور (5021) بني سويف (4979) الفيوم (4639) حلوان (4554) أسوان (4256) الأزهر (4197) سوهاج (3365) الإسكندرية (3191) الوادي الجديد (2670) المنوفية (2539).



