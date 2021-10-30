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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الاوبرا تحتفل ب 30 عاما علي مهرجان الموسيقي العربية :

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يكرمان 19 شخصية فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

صدى البلد

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يطلقان فعاليات الدورة 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

 

لمسة وفاء للراحلين جمال سلامة وعبده داغر في افتتاح مهرجان الموسيقي العربية 

وزيرة الثقافة تعزف من مؤلفات جمال سلامة في افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية 

 

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والمهداة الي روح الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وذلك فى الثامنة مساء الاثنين الأول من نوفمبر على مسرح النافورة الذي تم تحديثه ليتناسب مع هذا الحدث الضخم .

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الاوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزية(مصر)، الموسيقارمحمد ضياء(مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

يلى ذلك الحفل الفنى الذى يحمل عنوان لمسة وفاء وتشارك خلاله الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالعزف علي آلة الفلوت للحنى حبك واستيفظي يا أمتي من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي الي جانب عدد من اعماله الأخرى منها حبيبي دايما ، ولكن شئ ما يبقي - المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة  ، يا أمه العرب اداء ريهام عبد الحكيم ، لا اله الا الله اداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح اداء احمد ابراهيم ، بالإضافة الي مختارات من ابداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات .

يضم الحفل فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر  واخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عام من اعداد استوديو المونتاج بدار الاوبرا المصرية

صمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والاضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد .

كما يفتتح معرضين لفنون الخط العربي الأول مشترك للفنان المكرم أحمد ابراهيم والفنان مكرم إبراهيم بقاعة صلاح طاهر والثاني جماعي متنوع بقاعة زياد بكير.

وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح مكتبة الاسكندرية حيث يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة كل من نهاد فتحي، حسام حسني، نيفين رجب .

يذكر ان الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة ( النافورة  ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) ، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفل غنائى وموسيقي بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر ، لبنان، المغرب، السعودية، العراق ، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

دار الأوبرا إيناس عبد الدايم مهرجان الموسيقى جمال سلامة مسرح النافورة الموسيقار جمال سلامة الموسيقار عبده داغر مؤتمر الموسيقي العربية

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