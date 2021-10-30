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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري المصري .. فيوتشر يتعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 في الشوط الأول

لقاء الاتحاد السكندري
لقاء الاتحاد السكندري وفيوتشر

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على أحداث الشوط الأول من المباراة  التي تجمع بين فريقي الاتحاد السكندري وفيوتشر في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين الآن باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.

 

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الاتحاد السكندري حتى تمكن  أجوستينو مابولولو من إحراز هدف التقدم مبكراً.

 

وتمكن  أجوستينو مابولولو  من إحراز هدف تقدم الاتحاد السكندري في الدقيقة الثامنة من خلال سيطرة سعيدو سيمبوري على الكرة داخل منطقة الجزاء ثم مررها لمابولولو الذي سدد الكرة بقوة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 42 أحرز أحمد رفعت هدف تعادل فيوتشر من خلالركلة حرة غير مباشرة من على حدود الجزاء سدد أحمد رفعت الكرة بشكل رائع بعد تهيئة عمر فتحي الكرة له لتمر الكرة من فوق الحائط البشري وتسكن الشباك

 

يخوض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-

محمد عبد المنصف لحراسة المرمى.

رباعي الدفاع مروان عطية،داميون لوي،السيد سالم، صبري رحيل.

في الوسط سعيدو سيمبوري، أحمد مانجا، الحناوي، الغندور، عادل ميسي.

الهجوم مابولولو.

بينما يخوض فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم ومحمد عبد المنعم ومحمود مرعي وكريم عرفات

الوسط: غنام محمد وعمر سافيولا وأحمد رفعت وناصر ماهر وعمر كمال عبد الواحد

الهجوم: مروان محسن.

 

كيروش يتابع مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر 

 

حرص البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني على حضور مباراة الاتحاد السكندري وفيوتشر في المباراة التي تجمع بين الفريقين الآن باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري

وحرص محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري على استقبال المدير الفني للمنتخب الوطني 

 

الدوري المصري الاتحاد السكندري محمد مصيلحي محمود جنش محمد عبد المنصف مروان محسن

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