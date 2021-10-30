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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وسائل ترفيهية على أعلى مستوى.. محمد شبانة: انتهاء تشييد نادى الصحفيين قريبا

محمد شبانة
محمد شبانة

أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس نادي الصحفيين النهري، والمرشح على رئاسة النادي لدورة ثانية،  إن عملية تطوير وتجهيز النادي ستكون على أعلى مستوى، بشكل يليق بالصحفيين ليصبح الصحفي آمن مع أسرته داخل النادي، مع تقديم خدمات بمستوى عالي وأسعار مناسبة بالإضافة إلى وسائل ترفيهية مختلفة .

وحول عملية تطوير النادى قال شبانة على هامش انتخابات مجلس إدارة النادى التى تجرى اليوم ، 
إن تطوير النادي جاء على أكثر من مرحلة؛ أولهم تطوير إنشاءات النادي، فبعد أن بدأ مجلس الإدارة في عمليات التطوير، اكتشف وجود بعض المشكلات التي لها علاقة بالصرف الصحي والكهرباء والبنية الأساسية، تحتاج إلى 3 أو 4 مليون جنيه أخرى، ما دفعه إلى وضع مقايسات جديدة، على الرغم من الانتهاء من أغلب الإنشاءات وعمليات التطوير، وهو ما دفع المجلس للتأخر قليلًا عن المدة التي كان قد أعلن عنها مُسبقًا.

وأضاف  محمد شبانة أن خوضه الانتخابات على رئاسة مجلس النادي لم تكن في حساباته نظرًا لثقل العبء الذي يقع عليه، ولكن كان من الضروري أن يستكمل مجلس الإدارة حالة التطوير التي كان قد بدأها منذ فترة، ليخرج النادي في أبهى صورة للزملاء الصحفيين

وتابع المرشح على رئاسة النادى أن المجلس انتهى من  60% من الإنشاءات وعمليات التطوير بالنادي، وعلى رأسها الرخام والأرض وسور النادي والإنشاءات الرئيسية والبنية التحتية الأساسية، مؤكدًا أن الهيئة العربية للتصنيع التابعة للقوات المسلحة -وهي المسؤول عن التطوير بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة- وضعت أكثر من مقايسة مع النقابة، مما جعل الأمر ياخذ وقتًا أكبر، ولكن استطاع المجلس الانتهاء من كل ذلك منذ نحو أسبوعًا فقط والمسألة ليست سهلة، ونحن نعمل على إنشاء نادي قوي يليق بالصحفيين، كأننا نعيد إنشاؤه من جديد، وليس تطويرًا فقط، والتطوير الذي نقوم به الآن للأجيال المقبلة، ويجب أنا يعيش لأكثر من 30 و40 سنة مقبلة".

وحول مراحل التطوير التى شهدها النادى فى السنوات الماضية قال أن النادي لم يشهد أي تطوير منذ إنشائه في الثمانينات، وجاء المجلس الحالي وتبنى فكرة إعادة إنشائه، موضحًا أن النادي سيتم افتتاحه بشكل نهائي في النصف الأول من العام المقبل 2022.

وعن نشاطات النادي التي سيقدمها، أكد "شبانة" أنه سيحتوي على ملاعب وتنس طاولة وقاعة أفراح وجيم ونشاط مسرحي وثقافي.

وفيما يخص الإقبال على الانتخابات، لفت "شبانة" إلى أنه إقبال جيد، والمجلس سيفوز بالتزكية، مؤكدًا أنه سيعقد انتخابات تكميلية العام المقبل على 3 مقاعد أخرى، نظرًا لأن النصاب الكامل للمجلس لم يكتمل.

وفيما يخص أرض النادي المقابة لنهر النيل  شدد رئيس النادي على أن مساحتها نحو فدان ونصف، ومن المقرر أن يتم استغلالها تسويقيًا، ولكن بعد الانتهاء من النادي، حتى ترى الشركات التطوير الحقيقي على أرض الواقع، وسيعمل المجلس على إنشاء العديد من الأنشطة بها، التي تُدر، دخلًا، بدلًا من رفع اشتراك العضوية على الصحفيين.

ووجه كلمة للصحفيين الذين لم يشتركوا حتى الآن قائلًا: "أشتركوا الآن نظرًا لأن الاشتراك مُخفض، ولكن بعد الانتهاء من عمليات التطوير سيكون بسعر أعلى، لنستطيع تقديم أفضل الخدمات للزملاء، من ترفيهية وثقافية وسياحية وغير ذلك .

 

وبدأ صباح اليوم السبت، التسجيل في كشوف الجمعية العمومية لنادي الصحفيين النهري، وذلك استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس إدارة النادي، المُقرر إقامتها اليوم.

وتُجرى العملية الانتخابية داخل مقر النادي بشارع البحر الأعظم، ومن المقرر أن يكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 20 %، ويستمر التسجيل في الكشوف حتى الساعة السابعة مساءً.

وأكدت إدارة نادي الصحفيين، أن انتخابات مجلس الإدارة تُجرى اليوم السبت الموافق 30 أكتوبر، بمقر النادي بشارع البحر الأعظم يالجيزة، وأنه تم إجراء كافة التجهيزات، مضيفة أن عدد المرشحين لمنصب الرئيس ولأمانة الصندوق والعضوية يبلغ 7 مرشحين.

نقابة الصحفيين وسائل ترفيهية الانتخابات وزارة الشباب البنية الأساسية مجلس إدارة

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