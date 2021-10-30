بعد أزمة والدها.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بـ ذراع مكشوفة |شاهد

حرصت الفنانة ياسمين صبرى ،على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام صورا جديدة

وظهرت الفنانة ياسمين صبرى ، باطلالة انيقة ومميزة وجريئة خطفت بها الانظار مرتديةً فستان باللون الاسود الانيق واتسم ستايل الفستان بجانب مكشوف من الذراع وقصير بعد الركبة وهو ما جعل اطلالتها جريئة وارتدت معه بعض المجوهرات الفخمة .

ونسقت مع هذه الاطلالة حذاء باللون الاسود اللامع وهو ما تناسب مع اطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة من مكياج العيون واحمر الشفاه باللون البينك وهو ما تناسب مع اطلالتها الانيقة.



تعاقد المخرج أحمد صالح بشكل رسمي على تولى مهمة إخراج مسلسل النجمة ياسمين صبرى المقرر عرضه في شهررمضان 2022 من تأليف محمد عبد المعطى وإنتاج شركة سينرجى، ويجرى الاستقرار على اسمه النهائي حالياً،وبدأ صالح في جلسات العمل مع القائمين على المسلسل ووضع الخطوط العريضة على الشخصيات قبل انطلاق التحضيرات الفعلية.

وتعود ياسمين صبرى إلى الدراما الرمضانية في 2022 بعد غيابها هذا العام، واختارت سيناريو من تأليف محمد عبد المعطى الذى تعاونت معه فى أولى بطولاتها المطلقة خلال مسلسل "حكايتى" في شهر رمضان 2019، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سميرفرج،وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب،إدوارد،محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

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