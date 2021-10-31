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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل سميرة سعيد بمهرجان الموسيقى العربية

سميرة سعيد
سميرة سعيد

تحيي المطربة سميرة سعيد حفلا في دار الأوبرا يوم الثلاثاء القادم، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية تحت قيادة المايسترو محمد عرام ويسبقها فقرة للمطرب زياد برجي.

تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية غدا الأثنين، والمهداة الي روح الراحلان الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر وذلك فى الثامنة مساء على مسرح النافورة الذي تم تحديثه ليتناسب مع هذا الحدث الضخم .

وزيرة الثقافة تعزف.. التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ30

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا يكرمان 19 شخصية فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية


حفل الافتتاح

تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات لكل من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر ووزيرة الثقافة تعلن خلالها انطلاق الفعاليات وتكرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الشاعر مدحت العدل(مصر)، الشاعر صلاح محمد علي(مصر)، الموسيقار محمد مصطفى(مصر)، الموسيقار هشام نزيه (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر(السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

تفاصيل الحفل

يلى ذلك الحفل الفنى الذى يحمل عنوان لمسة وفاء وتشارك خلاله الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالعزف علي آلة الفلوت للحنى حبك واستيفظي يا أمتي من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي الي جانب عدد من أعماله الأخرى منها حبيبي دايما ، ولكن شئ ما يبقي - المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة  ، يا أمه العرب أداء ريهام عبد الحكيم ، لا اله الا الله اداء ياسر سليمان ومصر انتي الروح اداء احمد ابراهيم ، بالإضافة إلى مختارات من ابداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات .

يضم الحفل فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر  واخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عام من اعداد استوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية

صمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والاضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد .

كما يفتتح معرضين لفنون الخط العربي الأول مشترك للفنان المكرم أحمد ابراهيم والفنان مكرم إبراهيم بقاعة صلاح طاهر والثاني جماعي متنوع بقاعة زياد بكير.

وفى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح مكتبة الاسكندرية حيث يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر ومشاركة كل من نهاد فتحي، حسام حسني، نيفين رجب.
 

إيناس عبد الدايم دار الأوبرا السعودية وزيرة الثقافة التفاصيل الكاملة الدكتورة ايناس عبد الدايم مسرح النافورة المطرب عبادي الجوهر عبادي الجوهر

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