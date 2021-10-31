المقاولون يكشف كواليس جديدة عن احتراف محمد صلاح فى بازل السويسري

قال أسامة الصعيدي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب السابق، إن محمد صلاح لم يرفض اللعب للأهلي أو الزمالك، ولايوجد لاعب كرة يرفض اللعب للقطبين.

وأضاف أسامة الصعيدي ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، : "أول مباراة رسمية تم تصعيد محمد صلاح فيها مع المقاولون العرب، كانت أمام إنبي عام 2008، واللاعب قدم مستوى مميزا منذ تصعيده للفريق الأول".

وأكد :" إدارة المقاولون العرب هي من رفضت انضمام محمد صلاح، للأهلي أو الزمالك بعد ظهور 5 نجوم من النادي بمونديال الشباب بكولومبيا".

وتابع :"المقاولون العرب كان يخطط لتعليم الناشئين اللغات والاتيكيت، لكن تغيير مجلس الإدارة حال دون ذلك، وبكل تأكيد مجلس المقاولون في هذه الفترة، يستحق التكريم لموافقته على احتراف محمد صلاح".

وأردف:" نادي بازل عرض استضافة محمد صلاح لمعايشة أسبوعين واستعارته بنية الشراء، ولكننا اعترضنا وطلبنا حتمية عمل بوليصة تأمين على اللاعب حال الإصابة بمبلغ مالى قدره 5 ملايين دولار، وبعد مفاوضات مطولة دامت أكثر من 8 ساعات، حصلنا على العديد من المكاسب من بيع اللاعب الذي يعد أفضل لاعبي الكرة المصرية في تاريخها".

https://www.youtube.com/watch?v=LOP1th9eDBM