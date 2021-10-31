رامي شعبان: عرضت على أرسنال ضم محمد صلاح وهو في بازل السويسري

أكد رامي شعبان حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي السابق أن الحظ هو السبب وراء عدم مشاركته مع المنتخب الوطني.

وأوضح شعبان خلال حواره عبر برنامج :"كورة كل يوم" أنه تعرض للإصابة مع أرسنال وهو ما كان السبب وراء عدم انضمامه للمنتخب الوطني.

وأشار إلى أن آرسين فينجر المدير الفني لفريق أرسنال السابق كان يعامله بشكل جيد.

وواصل :"زحمة الحراس في الفريق الأول للزمالك خلال تواجدي في قطاع الناشئين كان السبب وراء رحيلي إلى مزارع دينا".

وأَضاف رامي شعبان أنه عرض على الأرسنال من قبل ضم محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي.

وقال شعبان " عرضت على أرسنال ضم محمد صلاح وهو يلعب في بازل السويسري".

وتابع :"صلاح كان يقدم مستويات رائعة في بازل ولفت الأنظار بشدة".