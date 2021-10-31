علي جمعة: تقصير الثوب حاليا يدخل في الشهرة المنهي عنها

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، عن لباس النبي وهل تقصير الثوب واجب؟ وكيف كان يأكل النبي وعلى أي هيئة؟ منوها أن تقصير الثوب في الوقت الحالي يكون ثوب شهرة ونهى عنه النبي.

وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي، أن النبي الكريم كان حينما يأكل، يضع قدمه ويجلس على واحدة ويفرد الأخرى، فقالت امرأة "ما هذا يأكل كما يأكل العبد، فقال النبي: أنا عبد وأأكل كما يأكل العبد".

وأشار إلى أن طريقة لبس الثياب وطريقة تفصيل الثياب ذاتها، كان لها طرق مختلفة حسب الحال التي يعيش فيها سواء في الشتاء أو الصيف، منوها أنها قد تكون أقرب إلى المعاني وليس من أجل ذات الطريقة نفسها.

وأوضح أن الغرض من تقصير الثوب هو عدم التكبر والغرور، فجاء سيدنا أبو بكر ذات مرة يقول للنبي "ردائي طويل يا رسول الله ، فقال له النبي: مثلك لا يتكبر يا رسول الله".

وذكر أن النبي الكريم كان قد حث على أن يكون الثوب في منتصف القدم ويكون قصيرا وذلك في عهد النبي، منوها أن الآن لو التزمنا بمنطوق النص وفعلنا ذلك وارتدينا الثوب القصير إلى منتصف القدم، فهو بذلك أصبح ثوب شهرة وهو ذاته الذي نهى عنه النبي الكريم.