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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رونالدو ينجح في معادلة دروجبا والسبب توتنهام

صدى البلد

استعاد مانشستر يونايتد توازنه بالتغلب على مضيفه توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة، مساء أمس السبت، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية مانشستر يونايتد، كريستيانو رونالدو في الدقيقة (39) وإدينسون كافاني في الدقيقة (64) وماركوس راشفورد في الدقيقة (86).

وبتلك النتيجة رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 17 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 15 نقطة في المركز الثامن.

وهز المهاجم الأوروجواياني إدينسون كافاني الشباك، في مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام توتنهام، وجاء هدف كافاني في الدقيقة 64، عندما تلقى تمريرة بينية مميزة من زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليضع الكرة في المرمى.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، يحمل هدف كافاني الرقم 100 لمانشستر يونايتد في مرمى توتنهام بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح توتنهام رابع فريق في الدوري يسجل يونايتد 100 هدف أو أكثر في مرماه، بعد نيوكاسل يونايتد وإيفرتون ووست هام يونايتد.

من ناحيتها، ذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن هذه هي المرة 12 التي يسجل فيها رونالدو ويصنع في نفس المباراة، بمسيرته في الدوري الإنجليزي، و3 من هذه المناسبات حدثت أمام توتنهام.

وأضافت الشبكة، أن رونالدو (36 عاما و267 يوما) أصبح أكبر لاعب سنا يسجل ويصنع في مباراة واحدة، منذ ديسمبر 2014، عندما قام نجم تشيلسي السابق ديدييه دروجبا (36 عاما و267 يوما أيضا) بالأمر ذاته أمام توتنهام كذلك.

وتابعت "أوبتا"، أن هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها لاعبان يتخطيان 34 عاما، في تسجيل هدف لفريقهما بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ أن صنع نجم يونايتد السابق بول سكولز هدفا لزميله ريان جيجز، في مرمى نيوكاسل خلال أغسطس 2010.
 

رونالدو توتنهام مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو كافاني دروجبا

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