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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في منتهى الهلع.. إنجى المقدم تداعب جمهورها من أحدث ظهور

صدى البلد

نشرت الفنانة إنجي المقدم، عدة صور لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام». 

وعلقت إنجي المقدم مداعبة جمهورها: «فى منتهى الهلع»


وتنشغل إنجي المقدم حاليًا في تصوير دورها بمسلسل "دليلك الذكي للطلاق" الذى يعد أولى بطولاتها في الدراما، والمسلسل مأخوذ عن مسلسل أمريكي بعنوان Girlfriends' Guide to Divorce.

ويشارك في بطولة العمل كل من: عمر الشناوي، هيدي كرم، انجى أبو زيد،سالي شاهين، وأخرون، إخراج مصطفى أبو سيف.


وينتمي مسلسل "دليلك الذكي للطلاق" للدراما الطويلة التي تصل إلى 45 حلقة، ومن المقرر عرضه الخريف المقبل على الشاشات.

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